Куда обращаться, если есть подозрение на рак

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Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Украине предусмотрена бесплатная диагностика и лечение онкозаболеваний. Для того чтобы узнать дополнительную информацию, был создан специальный чат-бот.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

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Медики отмечают, что диагностика и лечение онкозаболеваний бесплатны для украинцев и покрываются Программой медицинских гарантий. При этом стоимость больниц оплачивает Национальная служба здоровья Украины.

Врач консультирует пациента. Фото: Freepik

"Чтобы повысить осведомленность украинцев о безвозмездной диагностике и лечении рака, права пациентов — Лекарства Контроль разработала чат-бот "Полной грудью". С ботом легко найти больницу, где можно безвозмездно пройти обследование и получить лечение по Программе медицинских гарантий", — добавили в НСЗУ.

Чат-бот доступен по призванию .

Созданный бот "Полной грудью" предоставит информацию про:

бесплатные услуги по диагностике и лечению;

стадии заболевания;

схемы лечения;

безвозмездные препараты;

достопримечательности для получения медицинских услуг бесплатно.

Врачи проводят операцию. Фото: Freepik

В НСЗУ утверждают, что специализированный чат-бот будет помощником по лечению онкологических болезней и справочником для человека, у которого подозрение на рак или уже установлен диагноз.

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