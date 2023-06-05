Куда обращаться, если есть подозрение на рак

В НСЗУ сообщили о чат-боте о бесплатной диагностике и лечении рака
В Украине предусмотрена бесплатная диагностика и лечение онкозаболеваний. Для того чтобы узнать дополнительную информацию, был создан специальный чат-бот.
Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.
Медики отмечают, что диагностика и лечение онкозаболеваний бесплатны для украинцев и покрываются Программой медицинских гарантий. При этом стоимость больниц оплачивает Национальная служба здоровья Украины.
"Чтобы повысить осведомленность украинцев о безвозмездной диагностике и лечении рака, права пациентов — Лекарства Контроль разработала чат-бот "Полной грудью". С ботом легко найти больницу, где можно безвозмездно пройти обследование и получить лечение по Программе медицинских гарантий", — добавили в НСЗУ.
Чат-бот доступен по призванию .
Созданный бот "Полной грудью" предоставит информацию про:
- бесплатные услуги по диагностике и лечению;
- стадии заболевания;
- схемы лечения;
- безвозмездные препараты;
- достопримечательности для получения медицинских услуг бесплатно.
В НСЗУ утверждают, что специализированный чат-бот будет помощником по лечению онкологических болезней и справочником для человека, у которого подозрение на рак или уже установлен диагноз.
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