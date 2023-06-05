Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow В НСЗУ сообщили о чат-боте о бесплатной диагностике и лечении рака arrow

В НСЗУ сообщили о чат-боте о бесплатной диагностике и лечении рака

5 июня 2023 12:34
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Куда обращаться, если есть подозрение на рак
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В Украине предусмотрена бесплатная диагностика и лечение онкозаболеваний. Для того чтобы узнать дополнительную информацию, был создан специальный чат-бот.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

Читайте также:

Медики отмечают, что диагностика и лечение онкозаболеваний бесплатны для украинцев и покрываются Программой медицинских гарантий. При этом стоимость больниц оплачивает Национальная служба здоровья Украины.

врач
Врач консультирует пациента. Фото: Freepik

"Чтобы повысить осведомленность украинцев о безвозмездной диагностике и лечении рака, права пациентов  Лекарства Контроль разработала чат-бот "Полной грудью". С ботом легко найти больницу, где можно безвозмездно пройти обследование и получить лечение по Программе медицинских гарантий",  добавили в НСЗУ.

Чат-бот доступен по призванию .

Созданный бот "Полной грудью" предоставит информацию про:

  • бесплатные услуги по диагностике и лечению;
  • стадии заболевания;
  • схемы лечения;
  • безвозмездные препараты;
  • достопримечательности для получения медицинских услуг бесплатно.
врачи
Врачи проводят операцию. Фото: Freepik

В НСЗУ утверждают, что специализированный чат-бот будет помощником по лечению онкологических болезней и справочником для человека, у которого подозрение на рак или уже установлен диагноз.

Ранее мы писали, что инфекционист рассказала, какие вирусы вызывают онкологию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас