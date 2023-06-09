Через що може з'явитися пухлина в мозку

Дігностика головного мозку. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Пухлини головного мозку зустрічаються у будь-якому віці. Однак, за даними Центру з контролю і профілактики захворювань, діти віком до 15 років і люди старші 65 років становлять більшість із зареєстрованих випадків.

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

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Повідомляється, що програма медичних гарантій покриває всі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією, від діагностики до лікування та реабілітації й паліативної допомоги.

Симптоми, які не можна ігнорувати

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Медики зазначають, що є низка симптомів, які можуть бути ознаками захворювання та в жодному разі, не можна ігнорувати:

прогресуючий головний біль, що може супроводжуватися блювотою;

судоми, які супроводжуються втратою свідомості;

порушення пам’яті, уваги, неуважність, дратівливість. Симптоми коливаються від

неуважності до повної втрати орієнтації у часі, просторі та власної особистості;

втрата пам'яті;

втома, слабкість і виснаження;

нудота та блювання;

слабкість і оніміння.

Загадані симптоми можуть бути викликані й іншими причинами. Тому важливо своєчасно звернутися до сімейного лікаря, який при необхідності призначить відповідні обстеження та направить до лікаря-спеціаліста.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

До того ж медики зазначають, що програма медичних гарантій покриває всі найважливіші види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією на кожному етапі лікування.

"Зокрема це діагностика, хіміотерапевтичне та радіологічне лікування та супровід у амбулаторних або стаціонарних умовах, хірургія, реабілітація та паліативна допомога. Також пацієнти можуть отримати дороговартісні ліки, які закуповує держава. Як отримати безоплатне лікування для онко пацієнтів в Україні під час війни можна ознайомитися за посиланням", — повідомили в НСЗУ.

Наразі в Україні 115 медзакладів мають договір із НСЗУ на онкологічні пакети. Хіміотерапевтичне лікування за Програмою медгарантій пацієнти з онкологією можуть отримати в 104 медзакладах.

"Радіологічне лікування – у 32. Люди з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями можуть отримати допомогу в 66 медзакладах. Цього року за Програмою медичних гарантій пацієнти з онкологією можуть отримати допомогу в Національному інституті раку", — резюмували в НСЗУ.

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