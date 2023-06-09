Через що може з'явитися пухлина в мозку

У НСЗУ назвали симптоми пухлини мозку
Пухлини головного мозку зустрічаються у будь-якому віці. Однак, за даними Центру з контролю і профілактики захворювань, діти віком до 15 років і люди старші 65 років становлять більшість із зареєстрованих випадків.
Про це повідомила Національна служба здоров'я України.
Повідомляється, що програма медичних гарантій покриває всі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією, від діагностики до лікування та реабілітації й паліативної допомоги.
Симптоми, які не можна ігнорувати
Медики зазначають, що є низка симптомів, які можуть бути ознаками захворювання та в жодному разі, не можна ігнорувати:
- прогресуючий головний біль, що може супроводжуватися блювотою;
- судоми, які супроводжуються втратою свідомості;
- порушення пам’яті, уваги, неуважність, дратівливість. Симптоми коливаються від
- неуважності до повної втрати орієнтації у часі, просторі та власної особистості;
- втрата пам'яті;
- втома, слабкість і виснаження;
- нудота та блювання;
- слабкість і оніміння.
Загадані симптоми можуть бути викликані й іншими причинами. Тому важливо своєчасно звернутися до сімейного лікаря, який при необхідності призначить відповідні обстеження та направить до лікаря-спеціаліста.
До того ж медики зазначають, що програма медичних гарантій покриває всі найважливіші види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією на кожному етапі лікування.
"Зокрема це діагностика, хіміотерапевтичне та радіологічне лікування та супровід у амбулаторних або стаціонарних умовах, хірургія, реабілітація та паліативна допомога. Також пацієнти можуть отримати дороговартісні ліки, які закуповує держава. Як отримати безоплатне лікування для онко пацієнтів в Україні під час війни можна ознайомитися за посиланням", — повідомили в НСЗУ.
Наразі в Україні 115 медзакладів мають договір із НСЗУ на онкологічні пакети. Хіміотерапевтичне лікування за Програмою медгарантій пацієнти з онкологією можуть отримати в 104 медзакладах.
"Радіологічне лікування – у 32. Люди з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями можуть отримати допомогу в 66 медзакладах. Цього року за Програмою медичних гарантій пацієнти з онкологією можуть отримати допомогу в Національному інституті раку", — резюмували в НСЗУ.
Раніше ми писали, що вчені багато років вивчають тему того, як покращити розумові здібності людини. Наймасштабніше дослідження показало, що електростимуляція покращує роботу мозку.