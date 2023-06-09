Из-за чего может появиться опухоль в мозгу

Дигностика головного мозга. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Опухоли головного мозга встречаются в любом возрасте. Однако, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, дети до 15 лет и люди старше 65 лет составляют большинство из зарегистрированных случаев.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

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Сообщается, что программа медицинских гарантий покрывает все виды медицинской помощи пациентам с онкологией, от диагностики до лечения и реабилитации и паллиативной помощи.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Медики отмечают, что есть ряд симптомов, которые могут быть признаками заболевания и ни в коем случае нельзя игнорировать:

прогрессирующая головная боль, которая может сопровождаться рвотой;

судороги, сопровождающиеся потерей сознания;

нарушение памяти, внимания, невнимательность, раздражительность. Симптомы колеблются от

невнимательности к полной потере ориентации во времени, пространстве и личности;

потеря памяти;

усталость, слабость и истощение;

тошнота и рвота;

слабость и онемение.

Эти симптомы могут быть вызваны и другими причинами. Поэтому важно своевременно обратиться к семейному врачу, который при необходимости назначит соответствующие обследования и направит врача-специалиста.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

К тому же, медики отмечают, что программа медицинских гарантий покрывает все важнейшие виды медицинской помощи для пациентов с онкологией на каждом этапе лечения.

"В частности это диагностика, химиотерапевтическое и радиологическое лечение и сопровождение в амбулаторных или стационарных условиях, хирургия, реабилитация и паллиативная помощь. Также пациенты могут получить дорогостоящие лекарства, которые закупает государство. Как получить бесплатное лечение для онко пациентов в Украине во время войны можно ознакомиться по ссылке", — сообщили в НСЗУ.

Сейчас в Украине 115 медучреждений имеют договор с НСЗУ на онкологические пакеты. Химиотерапевтическое лечение по программе медгарантий пациенты с онкологией могут получить в 104 медучреждениях.

"Радиологическое лечение – в 32. Люди с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями могут получить помощь в 66 медучреждениях. В этом году по Программе медицинских гарантий пациенты с онкологией могут получить помощь в Национальном институте рака", — резюмировали в НСЗУ.

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