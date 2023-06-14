Как в Украине проводится онкологическая диагностика

Диагностика рака. Фото: Batteries agency

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Украине стартовала "Национальная программа по внедрению цифровой технологии диагностики рака", которая поможет выявлению злокачественных образований и постановке точного диагноза вдвое быстрее. Это будет спасать тысячи жизней каждый год и облегчит страдания пациентов в ожидании диагноза.

Об этом сообщил украинский врач Тигран Амалян, который возглавляет команду медиков и внедряет Национальную программу.

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Диагностика рака. Фото: Batteries agency

Основой успешного лечения онкологических заболеваний является выявление злокачественных образований на начальных стадиях, постановка правильного диагноза и мониторинг заболевания.

О Национальной программе по внедрению цифровой технологии диагностики рака

Целью программы является внедрение плана "национальной цифровой патологии" - современного уровня диагностики онкологических заболеваний в Украине, который уже много лет является стандартом в медицине стран Европы, Израиля, Великобритании и Америки.

"Программа включает в себя внедрение уникальной для Украины медицинской технологии цифрового сканирования, хранения и обработки гистологических препаратов, создания инфраструктуры, цифровых хранилищ и национальной библиотеки снимков для повышения квалификации врачей-патологов, а также установка более 100 цифровых сканеров в медучреждениях и лабораториях по всей Украине", — говорится в сообщении.

Кроме быстрой постановки точных диагнозов, технология цифровой патологии будет отработана и внедрена в медицину Украины как рутинный процесс, а также внесена в список диагностических процедур на уровне регуляторов страны.

Доктор Тигран Амалян. Фото: Batteries agency

Программа была инициирована и внедряется командой медиков во главе с Тиграном Амаляном - украинским врачом, медицинским экспертом и меценатом, на счету которого внедрение в Украине десятков новейших технологий, включая технологии для бескровных ЛОР операций, протезирование аортального клапана без разреза грудной клетки и остановки сердца, а также нейронавигационных систем для операций на головном мозге

"Именно использование цифрового сканера, в основе которого лежит цифровая патология, может кардинально улучшить ситуацию с диагностикой и лечением онкологических заболеваний. За счет оцифровки пациенты смогут проконсультироваться с другими специалистами из любой точки мира просто передав ссылку на файл. Кроме того, сканер дает возможность использовать базы данных цифровых снимков в научно-исследовательской работе для диагностики и соответственно правильного лечения нетипичных заболеваний. Оцифровка препарата также поможет патологам использовать нейросети или искусственный интеллект", — рассказал Тигран Амалян.

Цифровой сканер для диагностики онкологических болезней. Фото: Batteries agency

Также сообщается, что первый цифровой сканер уже направляется в Украину. Аппарат будет установлен в одной из столичных гистологических лабораторий, где будет проводиться наибольшее количество всех онкоисследований и работают ведущие патологи страны, включая кафедру патологической анатомии НМУ Украины.

Бюджет "Национальной программы по внедрению цифровой технологии диагностики рака" составляет более 7 500 000 грн, поэтому "Международный фонд медицинских инноваций", являющийся частью команды программы, начал сбор в поддержку инициативы.

В поисках инвестиций и донатов был организован благотворительный вечер, на котором собраны первые 300 000 грн. Сбор продолжается, поэтому поддержать борьбу медиков и больных онкологией украинцев можно по ссылке.

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