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В Україні вперше придбали дороговартісні ліки для пацієнтів, які страждають на СМА

21 квітня 2023 17:34
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Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Медичні закупівлі придбали препарати від СМА — Рисдиплам
Медичні препарати. Фото: УНІАН
345e9074-9243-40b5-43cd-a3e2868d8400 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Наприкінці року Медичні закупівлі України вперше придбали дороговартісні ліки для пацієнтів, які страждають на рідкісне захворювання — спінальну м’язову атрофію (СМА). Один флакон цих ліків коштує понад чверть мільйона гривень в аптеці.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України

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"Діти з Хмельницької та Чернівецької областей, в яких було виявлено СМА першого типу, вже отримали лікування інноваційним препаратом, придбаним Медичними закупівлями України коштом державного бюджету", — повідомили в МОЗ.

СМА було виявлено завдяки впровадженню розширеного неонатального скринінгу, що запрацював в Україні. Так, з осені новонароджених малюків безоплатно перевіряють на 21 орфанне захворювання. Рання діагностика рідкісних хвороб дозволяє розпочати лікування дітей якомога раніше — ще до появи симптомів — саме це забезпечує ефективне лікування. 

Інноваційні препарати в аптеках коштують сотні тисяч гривень. Фото: УНІАН

"Дівчинка з Хмельницької та хлопчик із Чернівецької областей безоплатно отримали дороговартісний препарат Рисдиплам, який минулоріч закупили МЗУ. Один флакон цих ліків коштує понад чверть мільйона гривень в аптеці. У маленьких пацієнтів було виявлено СМА (спінально м'язову атрофію) першого типу, без лікування якої діти зазвичай не доживають до двох років", — додали медики. 

Ця закупівля стала можливою завдяки тому, що минулого року в Україні запрацював механізм договорів керованого доступу (ДКД), який дозволяє МЗУ купувати інноваційні препарати за державний кошт.  

Раніше ми писали, як постраждалим від війни українцям лікуватися за кордоном.

 

 

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