Медичні закупівлі придбали препарати від СМА — Рисдиплам

Медичні препарати. Фото: УНІАН

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Наприкінці року Медичні закупівлі України вперше придбали дороговартісні ліки для пацієнтів, які страждають на рідкісне захворювання — спінальну м’язову атрофію (СМА). Один флакон цих ліків коштує понад чверть мільйона гривень в аптеці.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"Діти з Хмельницької та Чернівецької областей, в яких було виявлено СМА першого типу, вже отримали лікування інноваційним препаратом, придбаним Медичними закупівлями України коштом державного бюджету", — повідомили в МОЗ.

СМА було виявлено завдяки впровадженню розширеного неонатального скринінгу, що запрацював в Україні. Так, з осені новонароджених малюків безоплатно перевіряють на 21 орфанне захворювання. Рання діагностика рідкісних хвороб дозволяє розпочати лікування дітей якомога раніше — ще до появи симптомів — саме це забезпечує ефективне лікування.

Інноваційні препарати в аптеках коштують сотні тисяч гривень. Фото: УНІАН

"Дівчинка з Хмельницької та хлопчик із Чернівецької областей безоплатно отримали дороговартісний препарат Рисдиплам, який минулоріч закупили МЗУ. Один флакон цих ліків коштує понад чверть мільйона гривень в аптеці. У маленьких пацієнтів було виявлено СМА (спінально м'язову атрофію) першого типу, без лікування якої діти зазвичай не доживають до двох років", — додали медики.

Ця закупівля стала можливою завдяки тому, що минулого року в Україні запрацював механізм договорів керованого доступу (ДКД), який дозволяє МЗУ купувати інноваційні препарати за державний кошт.

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