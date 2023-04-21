Медицинские закупки приобрели препараты от СМА — Рисдиплам

В Украине впервые приобрели дорогостоящие лекарства для пациентов, страдающих СМА
В конце года Медицинские закупки Украины впервые приобрели дорогостоящие лекарства для пациентов, страдающих редким заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА). Один флакон этого лекарства стоит более четверти миллиона гривен в аптеке.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.
"Двое детей из Хмельницкой и Черновицкой областей, у которых было обнаружено СМА первого типа, уже получили лечение инновационным препаратом, приобретенным Медицинскими закупками Украины за счет государственного бюджета", — сообщили в Минздраве.
СМА была обнаружена благодаря внедрению расширенного неонатального скрининга, заработавшего в Украине. Так, с осени новорожденных малышей бесплатно проверяют на 21 орфанное заболевание. Ранняя диагностика редких болезней позволяет начать лечение детей как можно раньше – еще до появления симптомов – именно это обеспечивает эффективное лечение.
"Девочка из Хмельницкой и мальчик из Черновицкой областей безвозмездно получили дорогостоящий препарат Рисдиплам, который в прошлом году закупили МЗУ. Один флакон этого лекарства стоит более четверти миллиона гривен в аптеке. У маленьких пациентов была обнаружена СМА (спинально мышечная атрофия) первого типа, без лечения которой дети обычно не доживают до двух лет", — добавили медики.
Эта закупка стала возможной благодаря тому, что в прошлом году в Украине заработал механизм договоров управляемого доступа (ГКД), позволяющий МЗУ покупать инновационные препараты за государственные средства.
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