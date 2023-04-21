Медицинские закупки приобрели препараты от СМА — Рисдиплам

Медицинские препараты. Фото: УНИАН

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В конце года Медицинские закупки Украины впервые приобрели дорогостоящие лекарства для пациентов, страдающих редким заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА). Один флакон этого лекарства стоит более четверти миллиона гривен в аптеке.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"Двое детей из Хмельницкой и Черновицкой областей, у которых было обнаружено СМА первого типа, уже получили лечение инновационным препаратом, приобретенным Медицинскими закупками Украины за счет государственного бюджета", — сообщили в Минздраве.

СМА была обнаружена благодаря внедрению расширенного неонатального скрининга, заработавшего в Украине. Так, с осени новорожденных малышей бесплатно проверяют на 21 орфанное заболевание. Ранняя диагностика редких болезней позволяет начать лечение детей как можно раньше – еще до появления симптомов – именно это обеспечивает эффективное лечение.

Инновационные препараты в аптеках стоят сотни тысяч гривен. Фото: УНИАН

"Девочка из Хмельницкой и мальчик из Черновицкой областей безвозмездно получили дорогостоящий препарат Рисдиплам, который в прошлом году закупили МЗУ. Один флакон этого лекарства стоит более четверти миллиона гривен в аптеке. У маленьких пациентов была обнаружена СМА (спинально мышечная атрофия) первого типа, без лечения которой дети обычно не доживают до двух лет", — добавили медики.

Эта закупка стала возможной благодаря тому, что в прошлом году в Украине заработал механизм договоров управляемого доступа (ГКД), позволяющий МЗУ покупать инновационные препараты за государственные средства.

Раньше мы писали, как пострадавшим от войны украинцам лечиться за границей.