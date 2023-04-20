Постраждалі від війни українці можуть отримати медичну допомогу за кордоном

Українські медики допомагають людині. Фото: УНІАН

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

З допомогою міжнародних партнерів, зокрема, у рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Єврокомісії, за підтримки ВООЗ і уряду Польщі забезпечується медична евакуація постраждалих українців до закордонних клінік.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

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Важливо, що партнери не тільки приймають заявки на евакуацію, але й забезпечують транспортування медичними авіарейсами з медичного евакохабу в Польщі до європейських клінік, де надають спеціалізовану медичну допомогу.

Як постраждалі від війни українці можуть потрапити на лікування до закордонних клінік?

"Для цього МОЗ подає запит на евакуацію, далі отримує на нього пропозиції від лікарень із країн-членів Євросоюзу та Європейської економічної зони. Потім координатори МОЗ контактують з координаторами країн, що приймають пацієнтів, та погоджують етапи і маршрути безпечного медичного транспортування", — пояснили в МОЗ.

Транспортування пацієнтів із медзакладів України до медичного евакохабу в Польщі забезпечують транспортні медичні команди обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні вагони Укрзалізниці, команда БО "Лікарі без кордонів", а також бригади парамедиків із європейських країн, які законтрактовані ВООЗ.

Транспортування пацієнта. Фото: УНІАН

Детальніше ознайомитися з алгоритмом медичної евакуації можна за посиланням.

"Відповідно до затверджених критеріїв евакуації на лікування до закордонних клінік підлягають діти і дорослі з мінно-вибуховими й опіковими травмами, а також онкологічними хворобами", — пояснили в МОЗ.

Постраждалі громадяни України мають декілька маршрутів, за якими вони можуть бути переведені на лікування за кордон:

Перший — через обласний департамент охорони здоров’я, який має визначену особу, відповідальну за направлення громадян України на лікування за кордоном на період дії воєнного стану. Також можна звернутися в обласну лікарню до лікаря відповідної спеціальності на консультацію та запитати під час консультації про можливість лікування за кордоном.

Другий — подання особистої заявки через сайт МОЗ. Міністерство запровадило цю додаткову можливість, адже через воєнні дії багато людей не завжди мають звʼязок із сімейним лікарем чи департаментом охорони здоровʼя. Самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть у розділі "Громадянам" на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Варто зазначити, що подання на евакуацію за кордон поранених військовослужбовців здійснюється через командування Медичних сил України.

Евакуація пацієнта. Фото: УНІАН

Що потрібно мати з собою:

під час медичної евакуації пацієнт повинен мати із собою документ, що посвідчує особу — закордонний або внутрішній паспорт;



виписки з історії хвороби (зокрема, для дітей). Однак це не є обов’язковою вимогою станом на зараз. Відсутність тих чи інших документів не є перешкодою для вивезення важкопораненого чи онкохворої дитини на лікування за кордон.

Підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів. Однак кожен випадок медичної евакуації вимагає окремого підходу.

У разі потреби у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність у подальшому післяопераційному догляді пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі.

У МОЗ також нагадали, що евакуація для українських пацієнтів — безоплатна. Всі видатки за дороговартісне лікування взяли на себе уряди країн-партнерів. Нині завдяки співпраці вдалося евакуювати на лікування вже більше ніж 3 000 громадян України.

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