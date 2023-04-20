Пострадавшие от войны украинцы могут получить медицинскую помощь за границей

Украинские медики помогают человеку. Фото: УНИАН

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

С помощью международных партнеров, в частности, в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Украины и Еврокомиссии, при поддержке ВОЗ и правительства Польши обеспечивается медицинская эвакуация пострадавших украинцев в зарубежные клиники.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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Важно, что партнеры не только принимают заявки на эвакуацию, но и обеспечивают транспортировку медицинскими авиарейсами из медицинского эвакохаба в Польшу в европейские клиники, где оказывают специализированную медицинскую помощь.

Как пострадавшие от войны украинцы могут попасть на лечение в зарубежные клиники?

"Для этого Минздрав подает запрос на эвакуацию, затем получает на него предложения от больниц из стран-членов Евросоюза и Европейской экономической зоны. Затем координаторы Минздрава контактируют с координаторами принимающих пациентов стран и согласовывают этапы и маршруты безопасной медицинской транспортировки", — пояснили в МОЗ.

Транспортировку пациентов из медучреждений Украины в медицинский эвакохаб в Польше обеспечивают транспортные медицинские команды областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, медицинские вагоны Укрзализныци, команда БО "Врачи без границ", а также бригады парамедиков из европейских стран, законтрактованные ВОЗ.

Транспортировка пациента. Фото УНИАН

Детальнее ознакомиться с алгоритмом медицинской эвакуации можно по ссылке.

"В соответствии с утвержденными критериями эвакуации на лечение в зарубежные клиники подлежат дети и взрослые с минно-взрывными и ожоговыми травмами, а также онкологическими болезнями", — пояснили в МОЗ.

Пострадавшие граждане Украины имеют несколько маршрутов, по которым они могут быть переведены на лечение за границу:

Первый – через областной департамент здравоохранения, который имеет определенное лицо, ответственное за направление граждан Украины на лечение за границей на период действия военного положения. Можно обратиться в областную больницу к врачу соответствующей специальности на консультацию и спросить во время консультации о возможности лечения за границей.



Второй – подача личной заявки через сайт Минздрава. Министерство ввело эту дополнительную возможность, ведь из-за военных действий многие люди не всегда имеют связь с семейным врачом или департаментом здравоохранения. Самостоятельно подать предварительную заявку на Программу медицинской эвакуации тяжелобольные украинцы или получившие травмы в результате войны могут в разделе "Гражданам" на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Следует отметить, что представление на эвакуацию за границу раненых военнослужащих осуществляется через командование Медицинских сил Украины.

Эвакуация пациента. Фото УНИАН

Что нужно иметь с собой:

во время медицинской эвакуации пациент должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность - заграничный или внутренний паспорт;



выписки из истории болезни (в частности, для детей). Однако это не является обязательным требованием на сегодня. Отсутствие тех или иных документов не является препятствием для вывоза тяжелораненого или онкобольного ребенка на лечение за границу.

Подготовка пациента длится от 3-4 дней до 2 недель. Однако, каждый случай медицинской эвакуации требует отдельного подхода.

В случае необходимости в посторонней помощи и поддержке из-за тяжелого состояния или необходимости последующего послеоперационного ухода пациента могут сопровождать родственники или близкие.

В МОЗ также напомнили, что эвакуация для украинских пациентов безвозмездна. Все расходы за дорогостоящее лечение взяли на себя правительства стран-партнеров. Сейчас благодаря сотрудничеству удалось эвакуировать на лечение уже более 3 000 граждан Украины.

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