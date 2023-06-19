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В Україні на 30% зріс попит на ліки для нервової системи: причини

19 червня 2023 14:52
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
В Україні зріс попит на заспокійливі препарати
Аптечні препарати. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Повідомляється, що в одній з найбільших аптечних мереж України зріс попит на неврологічні препарати. Зокрема в інших аптеках також спостерігаються підвищені продажі препаратів для стабілізації роботи нервової системи.  

Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на дані аптек.

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"У травні в аптечній мережі "АНЦ" зріс попит на препарати для здоровʼя нервової системи на 15% по Україні та на 7-8% по Києву. Приріст продажу упаковок стався у таких категоріях – "неврологія, яка покращує працездатність" (на 15%), "неврологія тонізуючої дії" (16%), "ноотропні" (12%), заспокійливі й седативні (15%). У аптечній мережі "Подорожник" збільшилися продажі групи товарів "здоровʼя нервової системи" на 30% порівняно з квітнем. Загальні продажі по Києву зросли на 16%. Ще в одній аптечній мережі, яка побажала залишитися анонімною, зросли продажі антидепресантів (на 4%), заспокійливих таблеток і капсул (на 8%), препаратів магнію (на 22%)", — йдеться в повідомленні. 

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Лікарські препарати. Фото: Freepik

Які препарати купували найбільше:

  • препарати, які покращують працездатність;
  • тонізуючі препарати; 
  • ноотропні препарати; 
  • заспокійливі та седативні.

З чим пов'язан зріст попиту на заспокійливі препарати 

Також зазначається, що це пов'язано з традиційним весняним загостренням тривожних станів

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Дівчина тримає пігулки. Фото: Freepik

За словами директора "Агентства медичного маркетингу" Юрія Черткова такі препарати дозволено виписувати сімейним лікарям, бо раніше їх виписували вузькі спеціалісти. 

Раніше ми писали, що в НСЗУ розповіли, що входить в пакет безоплатної психіатричної допомоги.

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