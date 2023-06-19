В Україні зріс попит на заспокійливі препарати

Аптечні препарати. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Повідомляється, що в одній з найбільших аптечних мереж України зріс попит на неврологічні препарати. Зокрема в інших аптеках також спостерігаються підвищені продажі препаратів для стабілізації роботи нервової системи.

Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на дані аптек.

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"У травні в аптечній мережі "АНЦ" зріс попит на препарати для здоровʼя нервової системи на 15% по Україні та на 7-8% по Києву. Приріст продажу упаковок стався у таких категоріях – "неврологія, яка покращує працездатність" (на 15%), "неврологія тонізуючої дії" (16%), "ноотропні" (12%), заспокійливі й седативні (15%). У аптечній мережі "Подорожник" збільшилися продажі групи товарів "здоровʼя нервової системи" на 30% порівняно з квітнем. Загальні продажі по Києву зросли на 16%. Ще в одній аптечній мережі, яка побажала залишитися анонімною, зросли продажі антидепресантів (на 4%), заспокійливих таблеток і капсул (на 8%), препаратів магнію (на 22%)", — йдеться в повідомленні.

Лікарські препарати. Фото: Freepik

Які препарати купували найбільше:

препарати, які покращують працездатність;

тонізуючі препарати;

ноотропні препарати;

заспокійливі та седативні.

З чим пов'язан зріст попиту на заспокійливі препарати

Також зазначається, що це пов'язано з традиційним весняним загостренням тривожних станів

Дівчина тримає пігулки. Фото: Freepik

За словами директора "Агентства медичного маркетингу" Юрія Черткова такі препарати дозволено виписувати сімейним лікарям, бо раніше їх виписували вузькі спеціалісти.

Раніше ми писали, що в НСЗУ розповіли, що входить в пакет безоплатної психіатричної допомоги.