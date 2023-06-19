В Украине вырос спрос на успокаивающие препараты

Аптечные препараты. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Сообщается, что в одной из крупнейших аптечных сетей Украины вырос спрос на неврологические препараты . В частности, в других аптеках также наблюдаются повышенные продажи препаратов для стабилизации работы нервной системы.

Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на данные аптек.

Читайте также:

"В мае в аптечной сети "АНЦ" вырос спрос на препараты для здоровья нервной системы на 15% по Украине и на 7-8% по Киеву. Прирост продаж упаковок произошел в таких категориях - "неврология, улучшающая работоспособность" (на 15% ), "неврология тонизирующего действия" (16%), "ноотропные" (12%), успокаивающие и седативные (15%) В аптечной сети "Подорожник" увеличились продажи группы товаров "здоровье нервной системы" на 30% по сравнению с апрелем. Общие продажи по Киеву выросли на 16%. Еще в одной аптечной сети, пожелавшей остаться анонимной, выросли продажи антидепрессантов (на 4%), успокаивающих таблеток и капсул (на 8%), препаратов магния (на 22%)", — говорится в сообщении.

Лекарственные препараты. Фото: Freepik

Какие препараты покупали больше всего:

препараты, улучшающие работоспособность;

тонизирующие препараты;

ноотропные препараты;

успокаивающие и седативные.

С чем связан рост спроса на успокаивающие препараты

Также отмечается, что это связано с традиционным весенним обострением тревожных состояний.

Девушка держит таблетки. Фото: Freepik

По словам директора "Агентства медицинского маркетинга" Юрия Черткова, такие препараты разрешено выписывать семейным врачам, потому что раньше их выписывали узкие специалисты.

Ранее мы писали, что в НСЗУ рассказали, что входит в пакет бесплатной психиатрической помощи.