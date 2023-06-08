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Українці з серцево-судинними захворюваннями мають право отримати безкоштовні ліки

8 червня 2023 14:41
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як отримати ліки за програмою "Доступні ліки"
Фармацевт в аптеці. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У Національній службі здоров'я України нагадали, що всі пацієнти із серцево-судинними захворюваннями мають право отримати безкоштовні медичні препарати за програмою "Доступні ліки". 

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

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Як отримати "Доступні ліки" при серцево-судинних захворюваннях?

"Під час тижня серцевого ритму нагадуємо, як пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями отримувати "Доступні ліки". Будь-який маршрут пацієнта по ліки починається із відвідування сімейного лікаря", — повідомили медики. 

лекарства
Медичні препарати. Фото: Freepik

Де отримати "Доступні ліки" при серцево-судинних захворюваннях:

аптека
Фармацевт консультант. Фото: Freepik

"Щоб отримати ліки в аптеці, потрібно повідомити працівникові аптеки 16-значний номер рецепта. Фармацевт запропонує наявні ліки. Пам’ятайте: термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування", — резюмували в НСЗУ. 

Раніше ми писали, що у НСЗУ розповіли, як здати передопераційні аналізи.

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