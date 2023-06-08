Як отримати ліки за програмою "Доступні ліки"

Фармацевт в аптеці. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У Національній службі здоров'я України нагадали, що всі пацієнти із серцево-судинними захворюваннями мають право отримати безкоштовні медичні препарати за програмою "Доступні ліки".

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

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"Під час тижня серцевого ритму нагадуємо, як пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями отримувати "Доступні ліки". Будь-який маршрут пацієнта по ліки починається із відвідування сімейного лікаря", — повідомили медики.

Медичні препарати. Фото: Freepik

Де отримати "Доступні ліки" при серцево-судинних захворюваннях:

Знайти найближчий заклад, де надають первинну медичну допомогу та де працюють сімейні лікарі і терапевти можна на нашому дашборді "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги";

З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку з переліку на нашому дашборді "Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом". Для цього на другій сторінці у фільтрі "Програма е-рецепту" оберіть — "Доступні ліки". Або за номером контакт-центру 16-77.

Фармацевт консультант. Фото: Freepik

"Щоб отримати ліки в аптеці, потрібно повідомити працівникові аптеки 16-значний номер рецепта. Фармацевт запропонує наявні ліки. Пам’ятайте: термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування", — резюмували в НСЗУ.

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