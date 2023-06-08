Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Украинцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют право получить бесплатные лекарства arrow

Украинцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют право получить бесплатные лекарства

8 июня 2023 14:41
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как получить лекарства по программе "Доступные лекарства"
Фармацевт в аптеке. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В Национальной службе здоровья Украины напомнили, что все пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют право получить бесплатные медицинские препараты по программе "Доступные лекарства".

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

Читайте также:

Как получить "Доступное лекарство" при сердечно-сосудистых заболеваниях?

"Во время недели сердечного ритма напоминаем, как пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями получать "Доступные лекарства". Любой маршрут пациента за лекарством начинается с посещения семейного врача", — сообщили медики.

лекарства
Медицинские препараты. Фото: Freepik

Где получить "Доступное лекарство" при сердечно-сосудистых заболеваниях:

аптека
Фармацевт-консультант. Фото: Freepik

"Чтобы получить лекарства в аптеке, нужно сообщить работнику аптеки 16-значный номер рецепта. Фармацевт предложит лекарства. Помните: срок действия рецепта составляет 30 дней с даты выписки", — резюмировали в НСЗУ.

Раньше мы писали, что в НСЗУ рассказали, как сдать предоперационные анализы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас