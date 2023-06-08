Как получить лекарства по программе "Доступные лекарства"

Фармацевт в аптеке. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Национальной службе здоровья Украины напомнили, что все пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют право получить бесплатные медицинские препараты по программе "Доступные лекарства".

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

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"Во время недели сердечного ритма напоминаем, как пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями получать "Доступные лекарства". Любой маршрут пациента за лекарством начинается с посещения семейного врача", — сообщили медики.

Медицинские препараты. Фото: Freepik

Где получить "Доступное лекарство" при сердечно-сосудистых заболеваниях:

Найти ближайшее заведение, где оказывают первичную медицинскую помощь и где работают семейные врачи и терапевты можно на нашем дашборде "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи";

С рецептом можно обратиться в любую аптеку из перечня на нашем дашборде "Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту" . Для этого на второй странице в фильтре "Программа е-рецепта" выберите "Доступные лекарства". Или по номеру контакт-центра 16-77.

Фармацевт-консультант. Фото: Freepik

"Чтобы получить лекарства в аптеке, нужно сообщить работнику аптеки 16-значный номер рецепта. Фармацевт предложит лекарства. Помните: срок действия рецепта составляет 30 дней с даты выписки", — резюмировали в НСЗУ.

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