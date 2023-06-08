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У НСЗУ розповіли, як здати передопераційні аналізи

8 червня 2023 12:52
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Де отримання направлення передопераційні аналізи
Проведення аналізу крові. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У Національній службі здоров’я відповіли на питання стосовно підготовки до операций. Також фахівці повідомили, чи можна отримати направлення на передопераційні аналізи у лікаря спеціалізованого рівня, а не повертатись до сімейного. 

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

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Отримати направлення на передопераційні аналізи можна в лікаря спеціалізованого рівня

"Так, всі лікарі, які зареєстровані в ЕСОЗ можуть створити електронне направлення. Повторно до сімейного лікаря звертатися не потрібно. Тож лікуючий лікар не повинен відправляти пацієнта за направленням до сімейного лікаря, а може зробити це самостійно", — повідомили в НСЗУ. 

врачи
Сімейні лікарі. Фото: Pexels
Фото: Freepik

Проте варто пам'ятати, що направлення не потрібне при скеруванні на операцію в стаціонарних умовах. Всі необхідні аналізи проводить медзаклад, де відбуватиметься операція в межах пакету.

анализ крови
Аналіз крові. Фото: Pexels
Фото: Freepik

Пакети "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня" передбачають  проведення обов'язкових аналізів:

  • розгорнутий клінічний аналіз крові;
  • біохімічний аналіз крові;
  • коагуляційний гемостаз;
  • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  • С-реактивний білок;
  • дослідження спинномозкової рідини;
  • тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;
  • загальний аналіз сечі;
  • бактеріологічні і гістологічні дослідження;
  • цитологічні і патоморфологічні  дослідження;
  • інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Чи можуть пацієнти отримати безкоштовно медичні послуги, якщо це екстрена медична допомога, а пацієнт проживає не в цьому населеному пункті?

"Екстрена медична допомога надається незалежно від від місця реєстрації людини, а також незалежно від наявності декларації з лікарем", — додали в НСЗУ. 

врач
Медичний працівник. Фото: Pexels
Фото: Freepik

Що робити пацієнту та куди звертатися, якщо заклад вимагає гроші за послугу

"Найперше слід звернутися до головного лікаря. Головний лікар може не знати, що лікарі беруть гроші з пацієнтів. Саме головний лікар несе відповідальність за дотримання умов договору.  Якщо ж не вдається вирішити питання – зателефонуйте або зверніться до місцевого департаменту охорони здоров’я. Також пацієнт має право викликати поліцію. Пацієнт може звернутися до НСЗУ, зателефонувавши до контакт-центру 16-77 навіть в присутності лікаря. Оператор надасть роз’яснення та зафіксує звернення", — резюмували фахівці. 

Раніше ми писали, що у МОЗ повідомили, чи повинен платити пацієнт за планові операції.

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