Де отримання направлення передопераційні аналізи

У НСЗУ розповіли, як здати передопераційні аналізи
У Національній службі здоров’я відповіли на питання стосовно підготовки до операций. Також фахівці повідомили, чи можна отримати направлення на передопераційні аналізи у лікаря спеціалізованого рівня, а не повертатись до сімейного.
Про це повідомила Національна служба здоров'я України.
Отримати направлення на передопераційні аналізи можна в лікаря спеціалізованого рівня
"Так, всі лікарі, які зареєстровані в ЕСОЗ можуть створити електронне направлення. Повторно до сімейного лікаря звертатися не потрібно. Тож лікуючий лікар не повинен відправляти пацієнта за направленням до сімейного лікаря, а може зробити це самостійно", — повідомили в НСЗУ.
Проте варто пам'ятати, що направлення не потрібне при скеруванні на операцію в стаціонарних умовах. Всі необхідні аналізи проводить медзаклад, де відбуватиметься операція в межах пакету.
Пакети "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня" передбачають проведення обов'язкових аналізів:
- розгорнутий клінічний аналіз крові;
- біохімічний аналіз крові;
- коагуляційний гемостаз;
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- С-реактивний білок;
- дослідження спинномозкової рідини;
- тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;
- загальний аналіз сечі;
- бактеріологічні і гістологічні дослідження;
- цитологічні і патоморфологічні дослідження;
- інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів.
Чи можуть пацієнти отримати безкоштовно медичні послуги, якщо це екстрена медична допомога, а пацієнт проживає не в цьому населеному пункті?
"Екстрена медична допомога надається незалежно від від місця реєстрації людини, а також незалежно від наявності декларації з лікарем", — додали в НСЗУ.
Що робити пацієнту та куди звертатися, якщо заклад вимагає гроші за послугу
"Найперше слід звернутися до головного лікаря. Головний лікар може не знати, що лікарі беруть гроші з пацієнтів. Саме головний лікар несе відповідальність за дотримання умов договору. Якщо ж не вдається вирішити питання – зателефонуйте або зверніться до місцевого департаменту охорони здоров’я. Також пацієнт має право викликати поліцію. Пацієнт може звернутися до НСЗУ, зателефонувавши до контакт-центру 16-77 навіть в присутності лікаря. Оператор надасть роз’яснення та зафіксує звернення", — резюмували фахівці.
Раніше ми писали, що у МОЗ повідомили, чи повинен платити пацієнт за планові операції.