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В НСЗУ рассказали, как сдать предоперационные анализы

8 июня 2023 12:52
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Где получение направления предоперационные анализы
Проведение анализа крови. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В государственной службе здоровье ответили на вопросы о подготовке к операциям. Также специалисты сообщили, можно ли получить направление на предоперационные анализы у врача специализированного уровня, а не возвращаться в семейный.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

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"Да, все врачи, зарегистрированные в ЕСОЗ, могут создать электронное направление. Повторно к семейному врачу обращаться не нужно. Поэтому лечащий врач не должен отправлять пациента по направлению к семейному врачу, а может сделать это самостоятельно", — сообщили в НСЗУ.

врачи
Семейные врачи. Фото: Pexels
Фото: Freepik

Однако следует помнить, что направление не нужно при направлении на операцию в стационарных условиях. Все необходимые анализы проводит медучреждение, где будет проходить операция в пределах пакета.

анализ крови
Анализ крови. Фото: Pexels
Фото: Freepik

Пакеты "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Хирургические операции взрослым и детям в стационаре одного дня" предусматривают проведение обязательных анализов:

  • развернутый клинический анализ крови;
  • биохимический анализ крови;
  • коагуляционный гемостаз;
  • глюкоза в цельной крови или сыворотке крови;
  • С-реактивный белок;
  • исследование спинномозговой жидкости;
  • тестирование на сифилис, гепатиты, ВИЧ, SARS-CoV-2;
  • общий анализ мочи;
  • бактериологические и гистологические исследования;
  • цитологические и патоморфологические исследования;
  • другие лабораторные исследования в соответствии с отраслевыми стандартами.

Могут ли пациенты бесплатно получить медицинские услуги, если это экстренная медицинская помощь, а пациент проживает не в этом населенном пункте?

"Экстренная медицинская помощь оказывается независимо от места регистрации человека, а также независимо от наличия декларации с врачом", — добавили в НСЗУ.

врач
Медицинский работник. Фото: Pexels
Фото: Freepik

Что делать пациенту и куда обращаться, если заведение требует денег за услугу

"Прежде всего, следует обратиться к главному врачу. Главный врач может не знать, что врачи берут деньги с пациентов. Именно главный врач несет ответственность за соблюдение условий договора. Если же не удается решить вопрос – позвоните или обратитесь в местный департамент здравоохранения. Также пациент имеет право вызвать полицию. Пациент может обратиться в НСЗУ, позвонив в контакт-центр 16-77 даже в присутствии врача. Оператор предоставит разъяснение и зафиксирует обращение",  резюмировали специалисты.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили, должен ли платить пациент за плановые операции.

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