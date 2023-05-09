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Українські хірурги дістали 13-кілограмову пухлину з жінки

9 травня 2023 17:54
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Львівські хирурги провели складну операцію
Українські медики проводять операцію. Фото: Facebook Перше медичне об'єднання Львова
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Гігантська 13-кілограмова пухлина в животі мало не вбила жінку. Пацієнтка думала, що просто погладшала. За порятунок жінки і видалення величезного утворення взялися хірурги Лікарні Святого Пантелеймона.  

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова.

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"Пацієнтка — 53-річна Ірина з міста Хотин. Все своє життя жінка присвятила вчителюванню. На здоров'я ніколи не скаржилася. Близько чотирьох років тому на яєчнику жінки з'явився новоутвір, про який вона не знала, бо пухлина прогресувала безсимптомно. Болю не було. Єдине що — Ірина поступово набирала зайву вагу. Та в березні 2023 року пухлина стрімко зросла до гігантських розмірів. Ірина вже не могла самотужки одягнутися, спокійно лежати чи сидіти. Болі виснажували жінку. Але вона терпіла і все ще не йшла до лікаря. А пухлина продовжувала збільшуватись. І тільки, коли Ірина усвідомила, що може зранку просто не прокинутися — нарешті звернулась за медичною допомогою", — розповіли медики. 

Лікарі під час операції. Фото: Facebook Перше медичне об'єднання Львова

Місцеві лікарі були шоковані побаченим. Вони доправили жінку до реанімації та почали пошуки лікарні та спеціалістів, які погодяться оперувати жінку у такому важкому стані. 

"Наважились взятися за цей складний випадок наші львівські хірурги лікарні Святого Пантелеймона. Жінка потрапила до нас в стабільно-важкому стані з деформованим животом,  втратою м'язової маси, сильною слабкістю та зайвою рідиною в плевральній порожнині. Часу зволікати більше не було. Після необхідного додаткового обстеження лікарі негайно беруться за видалення гігантського утворення", — додали лікарі. 

Хірурги з пацієнткою. Фото: Facebook Перше медичне об'єднання Львова

У ході операції лікарі видалили 13-кілограмову пухлину, розміром 35 на 25 сантиметрів. Хірурги вважають, що жінці дуже пощастило, адже, пухлина не розповсюдилась на сусідні органи та структури.

"Лікарі швидко та безпечно видалили новоутвір. Операція тривала дві години та пройшла успішно. За тиждень прийшли і результати гістології. Пухлина виявилася доброякісною, а тому додаткової терапії жінка не потребує. Вчительку вже виписали і незабаром вона планує повернутися до викладання", — доповнили медики. 

Раніше ми писали, що у Львові лікарі виконали пересадку серця, легень, печінки, нирки та підшлункової залози. Українські медики розповіли вражаючі історії пацієнтів, яким вдалося виконати надскладні операції з трансплантації органів.  

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