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У Полтаві відбулася перша трансплантація серця

9 травня 2023 17:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Українські медики провели надскладну операцію
Українські лікарі проводять трансплантацію. Фото: МОЗ.
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Медики обласної Полтавської лікарні разом із колегами Інституту серця МОЗ України провели операцію з трансплантації серця

Про це повідомили в Інституті серця МОЗ України.

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Українські медики. Фото: МОЗ

"Донором став житель Полтавської області, який окрім серця віддав печінку та дві нирки — йому завдячують життям чотири людини", — повідомили лікарі. 
 

Трансплантація органів. Фото: МОЗ

 

 

Раніше ми писали, що у Львові лікарі виконали пересадку серця, легень, печінки, нирки та підшлункової залози. Українські медики розповіли вражаючі історії пацієнтів, яким вдалося виконати надскладні операції з трансплантації органів.  

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