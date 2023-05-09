Українські медики провели надскладну операцію

Українські лікарі проводять трансплантацію. Фото: МОЗ.

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Медики обласної Полтавської лікарні разом із колегами Інституту серця МОЗ України провели операцію з трансплантації серця.

Про це повідомили в Інституті серця МОЗ України.

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Українські медики. Фото: МОЗ

"Донором став житель Полтавської області, який окрім серця віддав печінку та дві нирки — йому завдячують життям чотири людини", — повідомили лікарі.



Трансплантація органів. Фото: МОЗ

Раніше ми писали, що у Львові лікарі виконали пересадку серця, легень, печінки, нирки та підшлункової залози. Українські медики розповіли вражаючі історії пацієнтів, яким вдалося виконати надскладні операції з трансплантації органів.