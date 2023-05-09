Украинские медики провели сверхсложную операцию

Украинские врачи проводят трансплантацию. Фото: МОЗ

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Медики областной Полтавской больницы вместе с коллегами Института сердца Минздрава Украины провели операцию по трансплантации сердца.

Об этом сообщили в Институте сердца Минздрава Украины.

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Украинские медики. Фото: МОЗ

"Донором стал житель Полтавской области, который кроме сердца отдал печень и две почки — ему обязаны жизнью четыре человека", — сообщили врачи.

Трансплантация органов. Фото: МОЗ

Ранее мы писали, что во Львове врачи провели пересадку сердца, легких, печени, почки и поджелудочной железы. Украинские медики рассказали поразительные истории пациентов, которым удалось выполнить сверхсложные операции по трансплантации органов.