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В Полтаве прошла первая трансплантация сердца

9 мая 2023 17:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Украинские медики провели сверхсложную операцию
Украинские врачи проводят трансплантацию. Фото: МОЗ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Медики областной Полтавской больницы вместе с коллегами Института сердца Минздрава Украины провели операцию по трансплантации сердца.

Об этом сообщили в Институте сердца Минздрава Украины.

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Украинские медики. Фото: МОЗ

"Донором стал житель Полтавской области, который кроме сердца отдал печень и две почки — ему обязаны жизнью четыре человека", — сообщили врачи.

 

Трансплантация органов. Фото: МОЗ

 

Ранее мы писали, что во Львове врачи провели пересадку сердца, легких, печени, почки и поджелудочной железы. Украинские медики рассказали поразительные истории пациентов, которым удалось выполнить сверхсложные операции по трансплантации органов.

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