Львовские хирурги провели сложную операцию

Украинские медики проводят операцию. Фото: Facebook Первое медицинское объединение Львова

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Гигантская 13-килограммовая опухоль в животе чуть не убила женщину. Пациентка думала, что просто поправилась. За спасение женщины и удаление огромного образования взялись хирурги Больницы Святого Пантелеймона.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова.

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"Пациентка — 53-летняя Ирина из города Хотин. Всю свою жизнь женщина посвятила учительству. На здоровье никогда не жаловалась. Около четырех лет назад на яичнике женщины появилось новообразование, о котором она не знала, потому что опухоль прогрессировала бессимптомно. Боли не было. Единственное, что Ирина постепенно набирала лишний вес. Но в марте 2023 года опухоль стремительно выросла до гигантских размеров. Ирина уже не могла самостоятельно одеться, спокойно лежать или сидеть. Боли истощали женщину. Но она терпела и все еще не шла к врачу. Опухоль продолжала увеличиваться. И только когда Ирина осознала, что может утром просто не проснуться — наконец-то обратилась за медицинской помощью", — рассказали медики.

Врачи во время операции. Фото: Facebook Первое медицинское объединение Львова

Местные врачи были шокированы увиденным. Они доставили женщину в реанимацию и начали поиск больницы и специалистов, которые согласятся оперировать женщину в таком тяжелом состоянии.

"Решились взяться за этот сложный случай наши львовские хирурги больницы Святого Пантелеймона. Женщина попала к нам в стабильно тяжелом состоянии с деформированным животом, потерей мышечной массы, сильной слабостью и излишней жидкостью в плевральной полости. Времени медлить больше не было. После необходимого дополнительного обследования врачи немедленно приступают к удалению гигантского образования", — добавили врачи.

Хирурги с пациенткой. Фото: Facebook Первое медицинское объединение Львова

В ходе операции врачи удалили 13-килограммовую опухоль размером 35 на 25 сантиметров. Хирурги считают, что женщине очень повезло, ведь опухоль не распространилась на соседние органы и структуры.

"Врачи быстро и безопасно удалили новообразование. Операция продлилась два часа и прошла успешно. Через неделю пришли и результаты гистологии. Опухоль оказалась доброкачественной, а потому в дополнительной терапии женщина не нуждается. Учительницу уже выписали и в скором времени она планирует вернуться к преподаванию", — дополнили медики.

Ранее мы писали, что во Львове врачи провели пересадку сердца, легких, печени, почки и поджелудочной железы. Украинские медики рассказали поразительные истории пациентов, которым удалось выполнить сверхсложные операции по трансплантации органов.