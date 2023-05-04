FDA схвалило першу в історії вакцину проти РСВ

Вакцина від вирусу. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Респіраторно-синцитіальний вірус щороку госпіталізує десятки тисяч людей у Сполучених Штатах. Тепер з'явився новий потужний засіб проти нього, науковці заявили, що це перша в історії вакцина проти РСВ.

Об этом сообщил Science News.

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"Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США оголосило 3 травня, що надало дозвіл на використання вакцини проти РСВ, виробленої компанією "ГлаксоСмітКляйн", для людей віком від 60 років і старше", — йдеться в повідомленні.

Особливості вірусу

RSV — це респіраторний вірус, який викликає схожі на застуду симптоми у багатьох людей, але може спричинити серйозні захворювання, госпіталізацію та смерть у немовлят і людей похилого віку.

"За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, у Сполучених Штатах щорічно госпіталізують від 60 000 до 160 000 людей похилого віку з легеневими інфекціями, спричиненими РСВ, повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань США. Близько 6 000-10 000 з них щороку помирають від інфекцій, спричинених RSV. Особливо вразливими є люди похилого віку з хронічними захворюваннями серця або легенів, а також люди з ослабленою імунною системою", — йдеться в матеріалі.

Людина робить вакцинацію. Фото: Freepik

Дослідження вакцини

"Нещодавно схвалена вакцина знизила ризик розвитку легеневих інфекцій на 82,6 відсотка порівняно з плацебо. У дослідженні, в якому взяли участь близько 25 000 осіб віком 60 років і старше, лише у семи осіб, які отримали вакцину, розвинулися легеневі інфекції, викликані РСВ, порівняно з 40 особами, які отримували плацебо. Ефективність вакцини проти важкої легеневої інфекції була ще кращою — 94,1 відсотка: Лише в однієї людини в групі вакцини та 17 у групі плацебо розвинулося це ускладнення", — повідомили дослідники.

Вакцина. Фото: Freepik

Очікується, що FDA схвалить вакцину проти РСВ для людей похилого віку, вироблену компанією Pfizer, пізніше в травні. А 18 травня агентство обговорить вакцину RSV від Pfizer, яку вводять вагітним жінкам для захисту новонароджених.

Ряд інших компаній також мають вакцини проти РСВ у розробці.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили, що спалах поліомієліту серед дітей не відступив — потрібна вакцинація.