FDA одобрило первую в истории вакцину против РСВ

Вакцина от вируса. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Респираторно-синцитиальный вирус каждый год госпитализирует десятки тысяч человек в Соединенных Штатах. Теперь появилось новое мощное средство против него, ученые заявили, что это первая в истории вакцина против РСВ.

Об этом сообщил Science News.

Читайте также:

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило 3 мая, что предоставило разрешение на использование вакцины против РСВ, производимой компанией "ГлаксоСмитКляйн", для людей в возрасте от 60 лет и старше", — говорится в сообщении.

Особенности вируса

RSV — это респираторный вирус, который вызывает похожие на простуду симптомы у многих людей, но может вызвать серьезные заболевания, госпитализацию и смерть у младенцев и пожилых людей.

"По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в Соединенных Штатах ежегодно госпитализируют от 60 000 до 160 000 пожилых людей с легочными инфекциями, вызванными РСВ, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Около 6 000-10 000 из них ежегодно умирают от инфекций, вызванных RSV. Особенно уязвимы пожилые люди с хроническими заболеваниями сердца или легких, а также люди с ослабленной иммунной системой", — говорится в материале.

Человек делает вакцинацию. Фото: Freepik

Исследование вакцины

"Недавно одобренная вакцина снизила риск развития легочных инфекций на 82,6 процента по сравнению с плацебо. В исследовании, в котором приняли участие около 25 000 человек в возрасте 60 лет и старше, только у семи человек, получивших вакцину, развились легочные инфекции, вызванные РСВ, по сравнению с 40 лицами, получавшими плацебо. Эффективность вакцины против тяжелой легочной инфекции была еще лучше — 94,1 процента: Только у одного человека в группе вакцины и 17 в группе плацебо развилось это осложнение", — сообщили исследователи.

Вакцина. Фото: Freepik

Ожидается, что FDA одобрит вакцину против РСВ для пожилых людей, произведенную компанией Pfizer, позже в мае. А 18 мая агентство обсудит вакцину RSV от Pfizer, которую вводят беременным женщинам для защиты новорожденных.

Ряд других компаний также имеют вакцины против РСВ в разработке.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили, что вспышка полиомиелита среди детей не отступила — нужна вакцинация.