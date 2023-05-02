Чи можна зробити вакцину від пневмонії та бронхіту?

У МОЗ розповіли, як захиститися від пневмококової інфекції
Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом. Захиститися від неї можна зробивши рекомендовану вакцину.
Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.
Пневмокок є збудником інвазійних і неінвазійних захворювань:
- бактеріємії;
- сепсису;
- менінгіту;
- пневмонії;
- бронхіту;
- гострого середнього отиту.
Коли можна робити вакцину?
"Захиститися від захворювання можна завдяки вакцинації. В Україні щеплення проти пневмококових захворювань внесено до рекомендованих. Це означає, що вакцину можна придбати за власний коштом в аптечній мережі", — зазначили лікарі.
Раніше ми писали, що в МОЗ дали чек-лист вакцин, необхідних для дорослих.