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У МОЗ розповіли, як захиститися від пневмококової інфекції

2 травня 2023 17:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи можна зробити вакцину від пневмонії та бронхіту?
Лікар вивчає рентген легень. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом. Захиститися від неї можна зробивши рекомендовану вакцину. 

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я

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Пневмокок є збудником інвазійних і неінвазійних захворювань: 

  • бактеріємії;
  • сепсису;
  • менінгіту;
  • пневмонії;
  • бронхіту;
  • гострого середнього отиту.
Вакцину можна зробити у будь-якому віці. Фото: МОЗ

Коли можна робити вакцину?

"Захиститися від захворювання можна завдяки вакцинації. В Україні щеплення проти пневмококових захворювань внесено до рекомендованих. Це означає, що вакцину можна придбати за власний коштом в аптечній мережі", — зазначили лікарі. 

Раніше ми писали, що в МОЗ дали чек-лист вакцин, необхідних для дорослих.

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