Чи можна зробити вакцину від пневмонії та бронхіту?

Лікар вивчає рентген легень. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом. Захиститися від неї можна зробивши рекомендовану вакцину.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.

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Пневмокок є збудником інвазійних і неінвазійних захворювань:

бактеріємії;

сепсису;

менінгіту;

пневмонії;

бронхіту;

гострого середнього отиту.

Вакцину можна зробити у будь-якому віці. Фото: МОЗ

Коли можна робити вакцину?

"Захиститися від захворювання можна завдяки вакцинації. В Україні щеплення проти пневмококових захворювань внесено до рекомендованих. Це означає, що вакцину можна придбати за власний коштом в аптечній мережі", — зазначили лікарі.

Раніше ми писали, що в МОЗ дали чек-лист вакцин, необхідних для дорослих.