Можно ли сделать вакцину от пневмонии и бронхита?

В МОЗ рассказали, как защититься от пневмококковой инфекции
Пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Защититься от нее можно, сделав рекомендованную вакцину.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
Пневмококк является возбудителем инвазионных и неинвазионных заболеваний:
- бактериемии;
- сепсиса;
- менингита;
- пневмонии;
- бронхита;
- острого среднего отита.
Когда можно делать вакцину?
"Защититься от заболевания можно благодаря вакцинации. В Украине прививки против пневмококковых заболеваний внесены в рекомендованные. Это означает, что вакцину можно приобрести за свой счет в аптечной сети", — заявили врачи.
Ранее мы писали, что в Минздраве дали чек-лист вакцин, необходимых для взрослых.