Можно ли сделать вакцину от пневмонии и бронхита?

Врач изучает рентген легких. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Защититься от нее можно, сделав рекомендованную вакцину.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

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Пневмококк является возбудителем инвазионных и неинвазионных заболеваний:

бактериемии;

сепсиса;

менингита;

пневмонии;

бронхита;

острого среднего отита.

Вакцину можно сделать в любом возрасте. Фото: МОЗ

Когда можно делать вакцину?

"Защититься от заболевания можно благодаря вакцинации. В Украине прививки против пневмококковых заболеваний внесены в рекомендованные. Это означает, что вакцину можно приобрести за свой счет в аптечной сети", — заявили врачи.

Ранее мы писали, что в Минздраве дали чек-лист вакцин, необходимых для взрослых.