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В МОЗ рассказали, как защититься от пневмококковой инфекции

2 мая 2023 17:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Можно ли сделать вакцину от пневмонии и бронхита?
Врач изучает рентген легких. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Защититься от нее можно, сделав рекомендованную вакцину.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

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Пневмококк является возбудителем инвазионных и неинвазионных заболеваний:

  • бактериемии;
  • сепсиса;
  • менингита;
  • пневмонии;
  • бронхита;
  • острого среднего отита.
Вакцину можно сделать в любом возрасте. Фото: МОЗ

Когда можно делать вакцину?

"Защититься от заболевания можно благодаря вакцинации. В Украине прививки против пневмококковых заболеваний внесены в рекомендованные. Это означает, что вакцину можно приобрести за свой счет в аптечной сети", — заявили врачи.

Ранее мы писали, что в Минздраве дали чек-лист вакцин, необходимых для взрослых.

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