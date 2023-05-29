Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow У МОЗ повідомили, як направити дитину на безоплатну реабілітацію arrow

У МОЗ повідомили, як направити дитину на безоплатну реабілітацію

29 травня 2023 15:34
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
За державною програмою діти мають право отримати безоплатну реабілітацію
Дитина займається з фахівцем. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У МОЗ повідомили, що в рамках Програми медичних гарантій держава гарантує пакети безоплатних послуг для реабілітації дітей та немовлят. З початку року таку реабілітацію пройшли вже понад 14 тисяч українських дітей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Читайте також:

"Стрес, недоїдання, зневоднення, перебування в шкідливих умовах на кшталт бомбосховищ або підвалів — усе це нерідко негативно відбивається на перебігу вагітності. Як результат — частина дітей народжується передчасно та/або з певними хворобами", — повідомили в МОЗ. 

Дитина робить вправи. Фото: Freepik

В рамках Програми медичних гарантій держава гарантує пакети безоплатних послуг для реабілітації дітей та немовлят:

  • "Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя";
  • "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах";
  • "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах".

Повідомляється, що з початку року таку реабілітацію пройшли вже понад 14 тисяч українських дітей. З них понад 2,5 тисячі – за пакетом "Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя".

Фахивець займається з дитиною. Фото: Freepik

"Слід зауважити, що в рамках цього пакета допомога передбачена не лише для немовлят. Батьки або доглядачі дітей до трьох років також можуть безоплатно отримати цілий ряд послуг", — додали медики. 

Безопалтні послуги:

  • психологічний супровід;
  • навчання з особливостей догляду за немовлям та його розвитком;
  • підбір, адаптацію спеціального обладнання й засобів альтернативної комунікації для 
  • дитини та тренінг із їх використання.
Діти займаються з фахівцем. Фото: Freepik

Аби отримати послуги з реабілітації дітей батькам достатньо:

  • мати направлення лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладена декларація;
  • мати направлення лікуючого лікаря;
  • мати направлення на переведення з іншого медичного закладу чи підрозділу лікарні.

Для дітей старше трьох років обов’язковою умовою надання такої послуги неповнолітнім є наявність у мультидисциплінарній реабілітаційній команді лікаря-педіатра.  

Раніше ми писали, що в МОЗ розповіли, як розпізнати проблеми з тиском та чого не варто робити.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB