За державною програмою діти мають право отримати безоплатну реабілітацію

У МОЗ повідомили, як направити дитину на безоплатну реабілітацію
У МОЗ повідомили, що в рамках Програми медичних гарантій держава гарантує пакети безоплатних послуг для реабілітації дітей та немовлят. З початку року таку реабілітацію пройшли вже понад 14 тисяч українських дітей.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
"Стрес, недоїдання, зневоднення, перебування в шкідливих умовах на кшталт бомбосховищ або підвалів — усе це нерідко негативно відбивається на перебігу вагітності. Як результат — частина дітей народжується передчасно та/або з певними хворобами", — повідомили в МОЗ.
В рамках Програми медичних гарантій держава гарантує пакети безоплатних послуг для реабілітації дітей та немовлят:
- "Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя";
- "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах";
- "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах".
Повідомляється, що з початку року таку реабілітацію пройшли вже понад 14 тисяч українських дітей. З них понад 2,5 тисячі – за пакетом "Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя".
"Слід зауважити, що в рамках цього пакета допомога передбачена не лише для немовлят. Батьки або доглядачі дітей до трьох років також можуть безоплатно отримати цілий ряд послуг", — додали медики.
Безопалтні послуги:
- психологічний супровід;
- навчання з особливостей догляду за немовлям та його розвитком;
- підбір, адаптацію спеціального обладнання й засобів альтернативної комунікації для
- дитини та тренінг із їх використання.
Аби отримати послуги з реабілітації дітей батькам достатньо:
- мати направлення лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладена декларація;
- мати направлення лікуючого лікаря;
- мати направлення на переведення з іншого медичного закладу чи підрозділу лікарні.
Для дітей старше трьох років обов’язковою умовою надання такої послуги неповнолітнім є наявність у мультидисциплінарній реабілітаційній команді лікаря-педіатра.
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