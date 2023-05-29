За державною програмою діти мають право отримати безоплатну реабілітацію

Дитина займається з фахівцем. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У МОЗ повідомили, що в рамках Програми медичних гарантій держава гарантує пакети безоплатних послуг для реабілітації дітей та немовлят. З початку року таку реабілітацію пройшли вже понад 14 тисяч українських дітей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"Стрес, недоїдання, зневоднення, перебування в шкідливих умовах на кшталт бомбосховищ або підвалів — усе це нерідко негативно відбивається на перебігу вагітності. Як результат — частина дітей народжується передчасно та/або з певними хворобами", — повідомили в МОЗ.

Дитина робить вправи. Фото: Freepik

В рамках Програми медичних гарантій держава гарантує пакети безоплатних послуг для реабілітації дітей та немовлят:

"Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя";

"Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах";

"Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах".

Повідомляється, що з початку року таку реабілітацію пройшли вже понад 14 тисяч українських дітей. З них понад 2,5 тисячі – за пакетом "Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя".

Фахивець займається з дитиною. Фото: Freepik

"Слід зауважити, що в рамках цього пакета допомога передбачена не лише для немовлят. Батьки або доглядачі дітей до трьох років також можуть безоплатно отримати цілий ряд послуг", — додали медики.

Безопалтні послуги:

психологічний супровід;

навчання з особливостей догляду за немовлям та його розвитком;

підбір, адаптацію спеціального обладнання й засобів альтернативної комунікації для

дитини та тренінг із їх використання.

Діти займаються з фахівцем. Фото: Freepik

Аби отримати послуги з реабілітації дітей батькам достатньо:

мати направлення лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладена декларація;

мати направлення лікуючого лікаря;

мати направлення на переведення з іншого медичного закладу чи підрозділу лікарні.

Для дітей старше трьох років обов’язковою умовою надання такої послуги неповнолітнім є наявність у мультидисциплінарній реабілітаційній команді лікаря-педіатра.

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