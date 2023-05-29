По государственной программе дети имеют право получить бесплатную реабилитацию

В МОЗ сообщили, как направить ребенка на безвозмездную реабилитацию
В Минздраве сообщили, что в рамках Программы медицинских гарантий государство гарантирует пакеты бесплатных услуг для реабилитации детей и младенцев. С начала года такую реабилитацию прошли более 14 тысяч украинских детей.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.
"Стресс, недоедание, обезвоживание, пребывание во вредных условиях вроде бомбоубежищ или подвалов — все это нередко негативно отражается на течении беременности. Как результат — часть детей рождается преждевременно и/или с определенными болезнями", — сообщили в МОЗ.
В рамках Программы медицинских гарантий государство гарантирует пакеты бесплатных услуг для реабилитации детей и младенцев:
- "Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни";
- "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях";
- "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".
Сообщается, что с начала года подобную реабилитацию прошли уже более 14 тысяч украинских детей. Из них более 2,5 тысяч — по пакету "Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни".
"Следует заметить, что в рамках этого пакета помощь предусмотрена не только младенцам. Родители или смотрители детей до трех лет также могут безвозмездно получить целый ряд услуг", — добавили медики.
Безопалочные услуги:
- психологическое сопровождение;
- обучение по особенностям ухода за младенцем и его развитием;
- подбор, адаптацию специального оборудования и средств альтернативной коммуникации для
- ребенка и тренинг по их использованию.
Чтобы получить услуги по реабилитации детей родителям достаточно:
- иметь направление врача первичной медицинской помощи, с которым заключена декларация;
- иметь направление лечащего врача;
- иметь направление на перевод из другого медицинского учреждения или подразделения больницы.
Для детей старше трех лет обязательным условием предоставления такой услуги является несовершеннолетнее наличие в мультидисциплинарной реабилитационной команде врача-педиатра.
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