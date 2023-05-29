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В МОЗ сообщили, как направить ребенка на безвозмездную реабилитацию

29 мая 2023 15:34
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
По государственной программе дети имеют право получить бесплатную реабилитацию
Ребенок занимается со специалистом. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В Минздраве сообщили, что в рамках Программы медицинских гарантий государство гарантирует пакеты бесплатных услуг для реабилитации детей и младенцев. С начала года такую реабилитацию прошли более 14 тысяч украинских детей.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"Стресс, недоедание, обезвоживание, пребывание во вредных условиях вроде бомбоубежищ или подвалов  все это нередко негативно отражается на течении беременности. Как результат  часть детей рождается преждевременно и/или с определенными болезнями",  сообщили в МОЗ.

Ребенок делает упражнения. Фото: Freepik

В рамках Программы медицинских гарантий государство гарантирует пакеты бесплатных услуг для реабилитации детей и младенцев:

  • "Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни";
  • "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях";
  • "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".

Сообщается, что с начала года подобную реабилитацию прошли уже более 14 тысяч украинских детей. Из них более 2,5 тысяч — по пакету "Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни".

Специалист занимается с ребенком. Фото: Freepik

"Следует заметить, что в рамках этого пакета помощь предусмотрена не только младенцам. Родители или смотрители детей до трех лет также могут безвозмездно получить целый ряд услуг",  добавили медики.

Безопалочные услуги:

  • психологическое сопровождение;
  • обучение по особенностям ухода за младенцем и его развитием;
  • подбор, адаптацию специального оборудования и средств альтернативной коммуникации для
  • ребенка и тренинг по их использованию.
Дети занимаются со специалистом. Фото: Freepik

Чтобы получить услуги по реабилитации детей родителям достаточно:

  • иметь направление врача первичной медицинской помощи, с которым заключена декларация;
  • иметь направление лечащего врача;
  • иметь направление на перевод из другого медицинского учреждения или подразделения больницы.

Для детей старше трех лет обязательным условием предоставления такой услуги является несовершеннолетнее наличие в мультидисциплинарной реабилитационной команде врача-педиатра.

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