По государственной программе дети имеют право получить бесплатную реабилитацию

Ребенок занимается со специалистом. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Минздраве сообщили, что в рамках Программы медицинских гарантий государство гарантирует пакеты бесплатных услуг для реабилитации детей и младенцев. С начала года такую реабилитацию прошли более 14 тысяч украинских детей.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Читайте также:

"Стресс, недоедание, обезвоживание, пребывание во вредных условиях вроде бомбоубежищ или подвалов — все это нередко негативно отражается на течении беременности. Как результат — часть детей рождается преждевременно и/или с определенными болезнями", — сообщили в МОЗ.

Ребенок делает упражнения. Фото: Freepik

В рамках Программы медицинских гарантий государство гарантирует пакеты бесплатных услуг для реабилитации детей и младенцев:

"Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни";

"Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях";

"Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".

Сообщается, что с начала года подобную реабилитацию прошли уже более 14 тысяч украинских детей. Из них более 2,5 тысяч — по пакету "Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни".

Специалист занимается с ребенком. Фото: Freepik

"Следует заметить, что в рамках этого пакета помощь предусмотрена не только младенцам. Родители или смотрители детей до трех лет также могут безвозмездно получить целый ряд услуг", — добавили медики.

Безопалочные услуги:

психологическое сопровождение;

обучение по особенностям ухода за младенцем и его развитием;

подбор, адаптацию специального оборудования и средств альтернативной коммуникации для

ребенка и тренинг по их использованию.

Дети занимаются со специалистом. Фото: Freepik

Чтобы получить услуги по реабилитации детей родителям достаточно:

иметь направление врача первичной медицинской помощи, с которым заключена декларация;

иметь направление лечащего врача;

иметь направление на перевод из другого медицинского учреждения или подразделения больницы.

Для детей старше трех лет обязательным условием предоставления такой услуги является несовершеннолетнее наличие в мультидисциплинарной реабилитационной команде врача-педиатра.

Ранее мы писали, что в Минздраве рассказали, как распознать проблемы с давлением и что делать не стоит.