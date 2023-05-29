Як симптоми інфікування кором

Вакцинації дитини. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У МОЗ повідомили, що попередній спалах кору лютував в Україні у 2017–2019 роках. За прогнозами у 2023 році може розпочатися нова хвиля цієї інфекції, бо спалахи кору мають циклічний характер і повторюються кожних чотири-п’ять років.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"На жаль, в Україні вже фіксуються спалахи кору. Тому завдання і держави, і всіх дорослих людей в країні — захистити себе і дітей від небезпечної інфекції", — зазначили медики.

Прояви кору. Фото: Freepik

Як захиститися?

У МОЗ нагадують, що захиститися від інфікування можна лише за допомогою вакцинації. Від цієї хвороби немає ні ліків, ні жодних інших засобів профілактики.

Від кору захищають дві дози вакцини КПК. За Національним календарем профілактичних щеплень дітей вакцинують за такою схемою:

I доза вакцини — у 12 місяців;

Ревакцинація (II доза) – у 6 років.

Якщо дитина пропустила планове щеплення — необхідно якнайшвидше вакцинуватися.

Лікар тримає вакцину. Фото: Freepik

"У разі якщо 6-річна дитина чи дорослий не мають жодного щеплення проти кору, необхідно зробити дві дози вакцини з інтервалом в один місяць. Якщо ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень, необхідно обов’язково вакцинувати дитину. Навіть якщо вона отримає додаткове щеплення — це лише посилить захист від кору", — додали в МОЗ.

У ситуації, якщо дитина від 6 місяців контактувала з хворим на кір, рекомендовано негайно щепити її. Введена доза вважатиметься нульовою і не зараховується як перша доза вакцинації за віком. Подальші щеплення проводяться згідно з календарем профілактичних щеплень.

Раніше ми писали, що у МОЗ пояснили, чому вакцинація не може стати причиною хвороби.