Какие симптомы кори

Вакцинация ребенка. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Минздраве сообщили, что предыдущая вспышка кори свирепствовала в Украине в 2017–2019 годах. По прогнозам в 2023 году может начаться новая волна этой инфекции, потому что вспышки кори носят циклический характер и повторяются каждые четыре-пять лет.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"К сожалению, в Украине уже фиксируются вспышки кори. Поэтому задача и государства, и всех взрослых людей в стране — защитить себя и детей от опасной инфекции", — отметили медики.

Симптомы кори. Фото: Freepik

Как защититься?

В МОЗ напоминают, что защититься от инфицирования можно только с помощью вакцинации. От этой болезни нет ни лекарства, ни никаких других средств профилактики.

От кори защищают две дозы КПК вакцины. По Национальному календарю профилактических прививок детей вакцинируют по следующей схеме:

I доза вакцины – в 12 месяцев;

Ревакцинация (II доза) – в 6 лет.

Если ребенок пропустил плановую прививку — необходимо как можно быстрее вакцинироваться.

Врач держит вакцину. Фото: Freepik

"В случае если 6-летний ребенок или взрослый не имеют прививки против кори, необходимо сделать две дозы вакцины с интервалом в один месяц. Если вы не помните, делали ли ребенку прививки КПК, и не имеете документальных подтверждений, необходимо обязательно обязательно вакцинировать ребенка. Даже если он получит дополнительную прививку — это лишь усилит защиту от кори", — добавили в МОЗ.

В ситуации, если ребенок от 6 месяцев контактировал с больным корью, рекомендовано немедленно прививать его. Введенная доза будет считаться нулевой и не засчитывается в качестве первой дозы вакцинации по возрасту. Последующие прививки проводятся согласно календарю профилактических прививок.

Ранее мы писали, что в МОЗ объяснили, почему вакцинация не может стать причиной болезни.