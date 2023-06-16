Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow У Львові пацієнта вивели з наркозу, щоб дістати пухлину з мозку arrow

У Львові пацієнта вивели з наркозу, щоб дістати пухлину з мозку

16 червня 2023 14:06
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як проводиться операція на мозку
Лікарі під час операції. Фото: Перше МОЛ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Львівські лікарі вперше самостійно провели хірургічне втручання з пробудженням. Пацієнт пробув 50 хвилин у свідомості — під час операції на мозку.  

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

Читайте також:

"Пацієнт — 49-річний Олександр зі Львова. Торік у вересні він дізнається, що у його дружини рак. Тоді в чоловіка стається перший судомний напад. Гадав, що це виключно через стрес і всі сили спрямував на лікування дружини. Цьогоріч в лютому, коли син Олександра пішов на війну — знову стрес і знову судоми. Більше того, відтоді напади стаються кожного дня - по п’ять і більше разів. Крім судом, чоловік тепер страждає також від головного болю, порушення пам'яті та мовлення", — повідомили лікарі. 

операция
Лікар під час операції. Фото: Перше МОЛ

Медики провели обстеження, зокрема, МРТ з контрастуванням та виявили в мозку пацієнта пухлину розміром 6 на 5 сантиметрів. Новоутворення вразило ліву лобно-скроневу частку, яка відповідає за мовлення, пам'ять та рухи. 

"Пухлину потрібно видаляти. Аби знизити ризики і не задіти під час операції важливі ділянки мозку, нейрохірурги ухвалюють рішення виконати операцію з пробудженням. AWAKE SURGERY — це операція, під час якої пацієнта будять перед безпосереднім видаленням пухлини. І цю частину втручання людина на операційному столі перебуває при тямі", — пояснили фахівці. 

пациент
Пацієнт, якому провели операцію. Фото: Перше МОЛ

Медики зауважують, що такий метод був необхідний задля того, аби під час видалення утворення не пошкодити функціонально важливі структури мозку. 

врачи
Пацієнт разом з лікарями. Фото: Перше МОЛ

"Все відбувається за участі великої мультидисциплінарної команди лікарів: хірургів, нейрофізіологів, анестезіологів та логопедів. На початку втручання Олександр перебуває під наркозом", — розповіли лікарі. 

Як проходила операція 

Хірурги відкрили черепну коробку, дійшовши до кори головного мозку та почали пробудження пацієнта. Протягом 50 хвилин чоловік перебував при свідомості та відповідав на контрольні запитання логопеда. 

врачи
Лікарі роблять операцію. Фото: Перше МОЛ

"Нейрохірурги тим часом обережно видаляють пухлину. Їм вдається уникнути пошкодження життєво важливих ділянок мозку! Операція тривала 3 години та пройшла успішно.  Вже на наступний день після втручання Олександра переводять з реанімації до звичайної палати. І вже на 5-й день чоловік їде додому", — резюмували медики. 

Раніше ми писали, що перший в історії України пацієнт із вживленим у кістку протезом почав ходити.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB