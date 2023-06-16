Як проводиться операція на мозку

Лікарі під час операції. Фото: Перше МОЛ

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Львівські лікарі вперше самостійно провели хірургічне втручання з пробудженням. Пацієнт пробув 50 хвилин у свідомості — під час операції на мозку.

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

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"Пацієнт — 49-річний Олександр зі Львова. Торік у вересні він дізнається, що у його дружини рак. Тоді в чоловіка стається перший судомний напад. Гадав, що це виключно через стрес і всі сили спрямував на лікування дружини. Цьогоріч в лютому, коли син Олександра пішов на війну — знову стрес і знову судоми. Більше того, відтоді напади стаються кожного дня - по п’ять і більше разів. Крім судом, чоловік тепер страждає також від головного болю, порушення пам'яті та мовлення", — повідомили лікарі.

Лікар під час операції. Фото: Перше МОЛ

Медики провели обстеження, зокрема, МРТ з контрастуванням та виявили в мозку пацієнта пухлину розміром 6 на 5 сантиметрів. Новоутворення вразило ліву лобно-скроневу частку, яка відповідає за мовлення, пам'ять та рухи.

"Пухлину потрібно видаляти. Аби знизити ризики і не задіти під час операції важливі ділянки мозку, нейрохірурги ухвалюють рішення виконати операцію з пробудженням. AWAKE SURGERY — це операція, під час якої пацієнта будять перед безпосереднім видаленням пухлини. І цю частину втручання людина на операційному столі перебуває при тямі", — пояснили фахівці.

Пацієнт, якому провели операцію. Фото: Перше МОЛ

Медики зауважують, що такий метод був необхідний задля того, аби під час видалення утворення не пошкодити функціонально важливі структури мозку.

Пацієнт разом з лікарями. Фото: Перше МОЛ

"Все відбувається за участі великої мультидисциплінарної команди лікарів: хірургів, нейрофізіологів, анестезіологів та логопедів. На початку втручання Олександр перебуває під наркозом", — розповіли лікарі.

Як проходила операція

Хірурги відкрили черепну коробку, дійшовши до кори головного мозку та почали пробудження пацієнта. Протягом 50 хвилин чоловік перебував при свідомості та відповідав на контрольні запитання логопеда.

Лікарі роблять операцію. Фото: Перше МОЛ

"Нейрохірурги тим часом обережно видаляють пухлину. Їм вдається уникнути пошкодження життєво важливих ділянок мозку! Операція тривала 3 години та пройшла успішно. Вже на наступний день після втручання Олександра переводять з реанімації до звичайної палати. І вже на 5-й день чоловік їде додому", — резюмували медики.

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