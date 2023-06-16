Как проводится операция на мозге

Во Львове пациента вывели из наркоза, чтобы достать опухоль из мозга
Львовские врачи впервые самостоятельно провели хирургическое вмешательство с пробуждением. Пациент пробыл 50 минут в сознании во время операции на мозге.
Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.
"Пациент — 49-летний Александр из Львова. В сентябре прошлого года он узнает, что у его жены рак. Тогда у мужчины происходит первое судорожное нападение. Думал, что это исключительно из-за стресса и все силы направил на лечение жены. В феврале этого года, когда сын Александра пошел на войну — снова стресс и снова судороги. Более того, с тех пор приступы случаются каждый день — по пять и более раз. Кроме судорог, мужчина теперь страдает также от головной боли, нарушения памяти и речи", — сообщили врачи.
Медики провели обследование, в частности МРТ с контрастированием и обнаружили в мозгу пациента опухоль размером 6 на 5 сантиметров. Новообразование поразило левую лобно-височную долю, отвечающую за речь, память и движения.
"Опухоль нужно удалять. Чтобы снизить риски и не задеть во время операции важные участки мозга, нейрохирурги принимают решение выполнить операцию с пробуждением. AWAKE SURGERY — это операция, во время которой пациента пробуждают перед непосредственным удалением опухоли. находится в сознании", — объяснили специалисты.
Медики отмечают, что такой метод был необходим для того, чтобы при удалении образования не повредить функционально важные структуры мозга.
"Все происходит при участии большой мультидисциплинарной команды врачей: хирургов, нейрофизиологов, анестезиологов и логопедов. В начале вмешательства Александр находится под наркозом", — рассказали врачи.
Как проходила операция
Хирурги открыли черепную коробку, дойдя до коры головного мозга и начали пробуждение пациента. В течение 50 минут мужчина находился в сознании и отвечал на контрольные вопросы логопеда.
"Нейрохирурги тем временем осторожно удаляют опухоль. Им удается избежать повреждения жизненно важных участков мозга! Операция длилась 3 часа и прошла успешно. Уже на следующий день после вмешательства Александра переводят из реанимации в обычную палату. И уже на 5-й день мужчина едет домой", – резюмировали медики.
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