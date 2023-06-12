Протезування військових в Україні

Капітан ЗСУ Ігор Крупнов. Фото: МОЗ

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Українські медики зі Львова розповіли про результати унікального в історії української медицини остеоінтеграційного протезування. Першим пацієнтом, якому провели подібну операцію в нашій країні, став захисник, який втратив на війні обидві ноги.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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Остеоінтеграція — це новітня для нашої країни методика, під час операції частину протеза імплантують прямо в кістку. А після загоєння та відновлення припасовують штучну стопу.

Лікарі проводять операцію. Фото: МОЗ

"Першим пацієнтом з остеінтегруючими протезами став 57-річний капітан ЗСУ Ігор Крупнов. Чоловік з Дніпра. Він ветеран-афганець. У 2022 році добровільно пішов боронити Україну. Кінцівки втратив восени в результаті підриву автівки на міні", — повідомили в МОЗ.

Повідомляється, що коли пацієнт дізнався про остеоінтеграційне протезування, то захотів собі тільки такі штучні кінцівки. 10 квітня – через п’ять місяців після поранення і втрати кінцівок – йому вживили імпланти.

Ігор Крупнов з лікарем. Фото: МОЗ

"Першу в Україні операцію з остеоінтеграції спільно з львівськими хірургами виконав гуру цього напряму – австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс. Він зробив вже зо півтори тисячі таких операцій по всьому світу. Його пацієнти ведуть активний спосіб життя і працюють без обмежень", — додали в МОЗ.

Ігор Крупнов в лікарні. Фото: МОЗ

"Перевага остеоінтеграції в тому, що пацієнт має чутливість, за допомогою якої він може відчувати землю і може розрізняти поверхні. До прикладу, ходити по траві і відчувати її м’якість", — прокоментував лікар Аль Мудеріс.

Українські медики додають, що за понад півроку після втрати кінцівок — український воїн вже обходиться без колісного крісла, вмивається і чистить зуби, стоячи на штучних кінцівках, помалу ходить та навіть кермує автівкою.

"Я ходжу все більш і більш впевнено і це мене дуже тішить. Далі – соціалізація, робота, допомога фронту. Бо війна не закінчилися. Дуже засмучує, що багато в кого вона вже закінчилася. А треба грати в довгу і здобувати нашу перемогу", — прокоментував Ігор Крупнов.

Раніше ми писали, що в Львові вперше в Україні вживили протез прямо в кістку людини. Першим пацієнтом став 56-річний ветеран російсько-української війни, який через бойові дії втратив обидві ноги.