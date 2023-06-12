Протезирование военных в Украине

Капитан ВСУ Игорь Крупнов. Фото: МОЗ

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Украинские медики из Львова рассказали о результатах уникального в истории украинской медицины остеоинтеграционного протезирования. Первым пациентом, которому провели подобную операцию в нашей стране, стал защитник, потерявший на войне обе ноги.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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Остеоинтеграция – это новейшая для нашей страны методика, во время операции часть протеза имплантируется прямо в кость. А после заживления и восстановления подгоняют искусственную стопу.

Врачи проводят операцию. Фото: МОЗ

"Первым пациентом с остеинтегрирующими протезами стал 57-летний капитан ВСУ Игорь Крупнов, мужчина из Днепра. Он ветеран-афганец. В 2022 году добровольно пошел защищать Украину. Конечности потерял осенью в результате подрыва автомобиля на мини",— сообщили в МОЗ.

Сообщается, что когда пациент узнал остеоинтеграционное протезирование, то захотел только такие искусственные конечности. 10 апреля — через пять месяцев после ранения и потери конечностей — ему вживили импланты.

Игорь Крупнов с лечащим врачом. Фото: МОЗ

"Первую в Украине операцию по остеоинтеграции совместно с львовскими хирургами исполнил гуру этого направления — австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис. Он сделал уже полторы тысячи таких операций по всему миру. Его пациенты ведут активный образ жизни и работают без ограничений", — добавили в МОЗ.

Игорь Крупнов в больнице. Фото: МОЗ

"Преимущество остеоинтеграции в том, что пациент обладает чувствительностью, с помощью которой он может ощущать землю и может различать поверхности. К примеру, ходить по траве и чувствовать ее мягкость", — прокомментировал врач Аль Мудерис.

Украинские медики добавляют, что через полгода после потери конечностей — украинский воин уже обходится без колесного кресла, умывается и чистит зубы, стоя на искусственных конечностях, понемногу ходит и даже управляет автомобилем.

"Я хожу все более и более уверенно и это меня очень радует. Дальше – социализация, работа, помощь фронта. Потому что война не закончилась. Очень огорчает, что у многих она уже закончилась. А надо играть в долгую и одерживать нашу победу", – прокомментировал Игорь Крупнов.

Ранее мы писали, что во Львове впервые в Украине вживили протез прямо в кость человека. Первым пациентом стал 56-летний ветеран российско-украинской войны, из-за боевых действий потерявший обе ноги.