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У Чернігові з'явився сучасний ангіограф для судинної нейрохірургії

12 травня 2023 13:31
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
В Чернігівській області тепер доступна серцево-судинна хірургія, інтервенційна кардіологія та судинна нейрохірургія
Сучасний ангіограф Siemens Artis One. Фото: МОЗ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

В Чернігівській обласній лікарні запрацює сучасний ангіограф Siemens Artis One. Заклад може обслуговувати населення всіх територіальних громад області, а це майже 1 млн осіб за напрямами серцево-судинна хірургія, інтервенційна кардіологія та судинна нейрохірургія. 

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я

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"Сучасний ангіограф Siemens Artis One з’явився в Чернігівській обласній лікарні завдяки закупівлям Міністерства охорони здоров’я України. Після відкриття рентгенологічного операційного блоку у складі відділення судинної нейрохірургії, лікарня буде єдиним закладом у регіоні, де, відповідно до клінічного маршруту пацієнта з інсультом, надають невідкладну медичну допомогу, включаючи нейрохірургічні інтервенції хворим на всі види інсульту та інші рентгенендоваскулярні втручання на органах та системах організму", — повідомили в МОЗ. 

Зараз заклад може обслуговувати майже 1 млн осіб за напрямами серцево-судинна хірургія, інтервенційна кардіологія та судинна нейрохірургія.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Саме тому поява надсучасного ангіографічного обладнання розширить перелік послуг та дозволить надавати допомогу пацієнтам із судинними захворюваннями, онкопатологією та іншими хірургічними захворюваннями, що до цього часу було обмежено через відсутність достатньої кількості устаткування", — додали лікарі. 

Завдяки ангіографу лікарі зможуть оперативно обстежувати та лікувати патології судин різних органів і систем, визначати місця їхнього звуження, закупорки або ж розширення, наявність внутрішньої кровотечі та інші процеси і хвороби, які виявити та лікувати в інший спосіб не вдається.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Наразі у лікарні вже завершено монтаж обладнання та йде підготовка документів для отримання ліцензії на його експлуатацію. Робота стаціонарного ангіографа забезпечить суттєве покращення якості надання медичної допомоги мешканцям регіону і дозволить врятувати не одне людське життя", — резюмували медики. 

Раніше ми писали, що американський нейрохірург приїхав до Львова, аби допомогти рятувати пацієнтів.

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