Нейрохірург Максим Шапіро

Максим Шапіро з колегами. Фото: Перше ТМО

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Американський нейрохірург українського походження приїхав до Львова, аби допомогти рятувати пацієнтів із захворюваннями головного та спинного мозку.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова.

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"Його звуть Максим Шапіро. Народився лікар у селищі Стара Вижівка, що на Волині. Понад 20 років він оперує пацієнтів у США. Цього тижня нейрохірург приїхав на історичну батьківщину, щоб поділитись знаннями і досвідом з українськими колегами, які працюють у Першому медоб’єднанні Львова. Приїхав не сам, а з командою з 12-ти спеціалістів: нейрохірурги, анестезіологи та лікарі-інтерни", — повідомили медики.

Лікарі під час операції. Фото: Перше ТМО

У рамках українсько-американської нейрохірургічної місії закордонні лікарі провели у наших медзакладах 50 консультацій. Оглядали пацієнтів першою чергою із судинними патологіями: аневризмами та артеріовенозними мальформаціями головного та спинного мозку.

Також консультували хворих з пухлинами, невралгіями трійчастого нерва та складними патологіями хребта. Виконували планові та невідкладні операції. Найважчим пацієнтам американські фахівці спільно з львівськими лікарями провели 30 ендоваскулярних та відкритих хірургічних втручань.

Медичне обладнання. Фото: Перше ТМО

"Я дуже пишаюсь бути частиною цієї команди. Тутешні лікарі фантастичні, дуже віддані та турботливі. Вони працюють в складних умовах, але роблять це дуже добре. Я приїхав допомогти їм та підтримати українців у такий спосіб", — сказав Максим Шапіро.

Лікарі під час виконання операції. Фото: Перше ТМО

"Візит нейрохірургічної команди зі США до українських лікарень відбувся у рамках доброчинної місії UANF2023, яку організував фонд Razom for Ukraine. Завдяки цій ініціативі наші лікарі мали змогу ознайомитись з новітніми технологіями проведення мікронейрохірургічних і ендоваскулярних операцій. Фахівці зі США допомогли нам ще й значним гуманітарним вантажем. Вони привезли з собою мікрохірургічні інструменти та дороговартісні витратні матеріали для наших медичних закладів", — резюмували в Першому ТМО.

Раніше ми писали, що у Львові лікарі виконали пересадку серця, легень, печінки, нирки та підшлункової залози. Українські медики розповіли вражаючі історії пацієнтів, яким вдалося виконати надскладні операції з трансплантації органів.