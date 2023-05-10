Юрій Рак кікбоксер

Юрій Рак. Фото: Перше ТМО Львова

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Чемпіона з кікбоксингу, в якого просто на тренуванні стався серцевий напад, врятували у Лікарні Святого Пантелеймона в Львові.

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

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Про Юрія Рака

"Пацієнт: 41-річний Юрій Рак. Він професійний кікбоксер, дворазовий чемпіон України, чемпіон світу та майстер спорту міжнародного класу. До серцевого нападу ніколи не скаржився на проблеми з серцем. Напад стався раптово. Прихопило Юрія прямо у спортзалі", — повідомили лікарі.

Спортсмен разом з лікарями. Фото: Перше ТМО Львова

Кікбоксер сказав, що під час тренування коли закінчював виконання вправи зненацька відчув важкість. Проте легше спортсмену не стало і він вирішив припинити тренування і поїхати додому, але в авто він відчув ще сильніше нездужання.

"Таке враження, ніби я пробіг 3 км за 5 хв", — прокоментував Юрій Рак.

Він зателефонував дружині та розповів про свої симптоми. Жінка викликала швидку, вже за лічені хвилини медики доставили спортсмена в невідкладне відділення лікарні Святого Пантелеймона.

"Пацієнт в критичному стані. Симптоми вказують на гострий інфаркт міокарда. Кардіологи виконують необхідні обстеження та підтверджують первинний діагноз. Коронарна артерія пацієнта — закупорена. Через гостре порушення кровопостачання вже почалося пошкодження та відмирання серцевого м'язу. Необхідна невідкладна операція. Втручання проводять найменш травматичним методом — малоінвазивним. Через судину на стегні вводять спеціальний катетер і ним доправляють до закупореної артерії стент. Це метелевий каркас, який розширює судину і відновлює кровопостачання серця. Стентування минуло успішно. Життя пацієнта врятовано", — повідомили лікарі.

Юрій Рак дякує лікарю. Перше ТМО Львова

Протягом двох тижнів Юрій Рак проходив реабілітацію в Центрі медичної реабілітації в Брюховичах. Його виписали без жодних ознак серцевої недостатності. Він може продовжувати займатися спортом.

Медики зауважують, що спортсмену вдалося зберегти життя, бо він вчасно розпізнав критичний стан та звернувся за медичною допомогою. Саме час грає визначальну роль у лікування інфарктів. За допомогою необхідно звернутися не пізніше ніж за 2 години від появи перших симптомів.

"Це так зване "золоте вікно". Якщо за цей час лікарі нададуть допомогу, наслідки зводяться майже до нуля. Майже дві третини людей, в яких стається інфаркт міокарда, помирають саме через запізніле звернення. Щороку ця недуга вражає більше сорока тисяч наших громадян. Десятиліттями саме інфаркт посідає перше місце у списку найпоширеніших причин смертності в Україні. Згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров’я, через війну такі хвороби як інфаркт помолодшають ще на 10-15 років", — зауважили медики.

Інфаркт у молодих людей часто призводить до раптової смерті, тож лікарі закликають проходити планові обстеження та бути пильними щодо стану свого серця.

Раніше ми писали, що у Львові лікарі виконали пересадку серця, легень, печінки, нирки та підшлункової залози. Українські медики розповіли вражаючі історії пацієнтів, яким вдалося виконати надскладні операції з трансплантації органів.