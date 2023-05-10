Юрий Рак кикбоксер

Юрий Рак. Фото: Первое ТМО Львова

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Чемпиона по кикбоксингу, у которого прямо на тренировке произошел сердечный приступ, спасли в Больнице Святого Пантелеймона во Львове.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

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О Юрии Раке

"Пациент: 41-летний Юрий Рак. Он профессиональный кикбоксер, двукратный чемпион Украины, чемпион мира и мастер спорта международного класса. До сердечного приступа никогда не жаловался на проблемы с сердцем. Нападение произошло внезапно. Прихватило Юрия прямо в спортзале", — сообщили врачи.

Спортсмен вместе с врачами. Фото: Первое ТМО Львова

Кикбоксер сказал, что во время тренировки, когда заканчивал выполнение упражнения, неожиданно почувствовал тяжесть. Однако легче спортсмену не стало и он решил прекратить тренировку и уехать домой, но в авто он почувствовал еще более сильное недомогание.

"Такое впечатление, будто я пробежал 3 км за 5 мин", — прокомментировал Юрий Рак.

Он позвонил по телефону жене и рассказал о своих симптомах. Женщина вызвала скорую, уже за считанные минуты медики доставили спортсмена в неотложное отделение больницы Святого Пантелеймона.

"Пациент в критическом состоянии. Симптомы указывают на острый инфаркт миокарда. Кардиологи выполняют необходимые обследования и подтверждают первоначальный диагноз. Коронарная артерия пациента — укупоренная. Из-за острого нарушения кровоснабжения уже началось повреждение и отмирание сердечной мышцы. Необходима неотложная операция. Вмешательство проводят наименее травматическим методом — малоинвазивным. Через сосуд на бедре вводят специальный катетер и им доставляют в укупоренную артерию стент. Это метеллический каркас, который расширяет сосуд и восстанавливает кровоснабжение сердца. Стентирование прошло успешно. Жизнь пациента спасена", — сообщили врачи.

Юрий Рак благодарит врача. Первое ТМО Львова

В течение двух недель Юрий Рак проходил реабилитацию в Центре медицинской реабилитации в Брюховичах. Его выписали без признаков сердечной недостаточности. Он может продолжать заниматься спортом.

Медики отмечают, что спортсмену удалось сохранить жизнь, потому что он вовремя распознал критическое состояние и обратился за медицинской помощью. Самое время играет определяющую роль в лечении инфарктов. За помощью необходимо обратиться не позднее 2 часов от появления первых симптомов.

"Это так называемое "золотое окно". Если за это время врачи окажут помощь, последствия сводятся почти к нулю. Почти две трети людей, у которых происходит инфаркт миокарда, умирают именно из-за запоздалого обращения. Ежегодно этот недуг поражает более сорока тысяч наших граждан. Десятилетиями именно инфаркт занимает первое место в списке наиболее распространенных причин смертности в Украине. Согласно прогнозам Министерства здравоохранения, в результате таких болезней как инфаркт помолодеют еще на 10-15 лет", — отметили медики.

Инфаркт у молодых людей часто приводит к внезапной смерти, поэтому врачи призывают проходить плановые обследования и быть бдительными по поводу состояния своего сердца.

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