Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Американский нейрохирург приехал во Львов, чтобы помочь спасать пациентов arrow

Американский нейрохирург приехал во Львов, чтобы помочь спасать пациентов

11 мая 2023 16:40
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Нейрохирург Максим Шапиро
Максим Шапиро с коллегами. Фото: Перше ТМО
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Американский нейрохирург украинского происхождения приехал во Львов, чтобы помочь спасать пациентов с заболеваниями головного и спинного мозга.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова.

Читайте также:

"Его зовут Максим Шапиро. Родился врач в поселке Старая Выжовка на Волыни. Более 20 лет он оперирует пациентов в США. На этой неделе нейрохирург приехал на историческое отечество, чтобы поделиться знаниями и опытом с украинскими коллегами, работающими в Первом медобъединении Львова. Приехал не сам, а с командой из 12 специалистов: нейрохирурги, анестезиологи и врачи-интерны", — сообщили медики.

Врачи во время операции. Фото: Первое ТМО

В рамках украинско-американской нейрохирургической миссии зарубежные врачи провели в наших медучреждениях 50 консультаций. Осматривали пациентов в первую очередь с сосудистыми патологиями: аневризмами и артериовенозными мальформациями головного и спинного мозга.

Также консультировали больных с опухолями, невралгиями тройничного нерва и сложными патологиями позвоночника. Выполняли плановые и безотлагательные операции. Тяжелейшим пациентам американские специалисты совместно с львовскими врачами провели 30 эндоваскулярных и открытых хирургических вмешательств.

Медицинское оборудование. Фото: Первое ТМО

"Я очень горжусь быть частью этой команды. Местные врачи фантастические, очень преданные и заботливые. Они работают в сложных условиях, но делают это очень хорошо. Я приехал помочь им и поддержать украинцев таким образом", - сказал Максим Шапиро.

Врачи при выполнении операции. Фото: Первое ТМО

"Визит нейрохирургической команды из США в украинские больницы состоялся в рамках благотворительной миссии UANF2023, организованной фондом Razom for Ukraine. Благодаря этой инициативе наши врачи могли ознакомиться с новейшими технологиями проведения микронейрохирургических и эндоваскулярных операций. Специалисты из США помогли нам еще и значительным гуманитарным грузом. Они привезли с собой микрохирургические инструменты и дорогостоящие расходные материалы для наших медицинских учреждений", — резюмировали в Первом ТМО.

Ранее мы писали, что во Львове врачи провели пересадку сердца, легких, печени, почки и поджелудочной железы. Украинские медики рассказали поразительные истории пациентов, которым удалось выполнить сверхсложные операции по трансплантации органов.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас