Нейрохирург Максим Шапиро

Максим Шапиро с коллегами. Фото: Перше ТМО

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Американский нейрохирург украинского происхождения приехал во Львов, чтобы помочь спасать пациентов с заболеваниями головного и спинного мозга.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова.

Читайте также:

"Его зовут Максим Шапиро. Родился врач в поселке Старая Выжовка на Волыни. Более 20 лет он оперирует пациентов в США. На этой неделе нейрохирург приехал на историческое отечество, чтобы поделиться знаниями и опытом с украинскими коллегами, работающими в Первом медобъединении Львова. Приехал не сам, а с командой из 12 специалистов: нейрохирурги, анестезиологи и врачи-интерны", — сообщили медики.

Врачи во время операции. Фото: Первое ТМО

В рамках украинско-американской нейрохирургической миссии зарубежные врачи провели в наших медучреждениях 50 консультаций. Осматривали пациентов в первую очередь с сосудистыми патологиями: аневризмами и артериовенозными мальформациями головного и спинного мозга.

Также консультировали больных с опухолями, невралгиями тройничного нерва и сложными патологиями позвоночника. Выполняли плановые и безотлагательные операции. Тяжелейшим пациентам американские специалисты совместно с львовскими врачами провели 30 эндоваскулярных и открытых хирургических вмешательств.

Медицинское оборудование. Фото: Первое ТМО

"Я очень горжусь быть частью этой команды. Местные врачи фантастические, очень преданные и заботливые. Они работают в сложных условиях, но делают это очень хорошо. Я приехал помочь им и поддержать украинцев таким образом", - сказал Максим Шапиро.

Врачи при выполнении операции. Фото: Первое ТМО

"Визит нейрохирургической команды из США в украинские больницы состоялся в рамках благотворительной миссии UANF2023, организованной фондом Razom for Ukraine. Благодаря этой инициативе наши врачи могли ознакомиться с новейшими технологиями проведения микронейрохирургических и эндоваскулярных операций. Специалисты из США помогли нам еще и значительным гуманитарным грузом. Они привезли с собой микрохирургические инструменты и дорогостоящие расходные материалы для наших медицинских учреждений", — резюмировали в Первом ТМО.

Ранее мы писали, что во Львове врачи провели пересадку сердца, легких, печени, почки и поджелудочной железы. Украинские медики рассказали поразительные истории пациентов, которым удалось выполнить сверхсложные операции по трансплантации органов.