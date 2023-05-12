Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow В Чернигове появился современный ангиограф для сосудистой нейрохирургии arrow

В Чернигове появился современный ангиограф для сосудистой нейрохирургии

12 мая 2023 13:31
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
В Черниговской области теперь доступна сердечно-сосудистая хирургия, интервенционная кардиология и сосудистая нейрохирургия
Современный ангиограф Siemens Artis One. Фото: МОЗ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В Черниговской областной больнице откроется современный ангиограф Siemens Artis One. Заведение может обслуживать население всех территориальных общин области, а это почти 1 млн человек по направлениям сердечно-сосудистая хирургия , интервенционная кардиология и сосудистая нейрохирургия.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения .

Читайте также:

"Современный ангиограф Siemens Artis One появился в Черниговской областной больнице благодаря закупкам Министерства здравоохранения Украины. После открытия рентгенологического операционного блока в составе отделения сосудистой нейрохирургии больница будет единственным учреждением в регионе, где, согласно клиническому маршруту пациента с инсультом, оказывают неотложную медицинскую помощь, включая нейрохирургические интервенции больным всеми видами инсульта и другими рентгенендоваскулярными вмешательствами на органах и системах организма" , — сообщили в Минздраве.

Сейчас заведение может обслуживать около 1 млн человек по направлениям сердечно-сосудистая хирургия, интервенционная кардиология и сосудистая нейрохирургия.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Именно поэтому появление сверхсовременного ангиографического оборудования расширит перечень услуг и позволит оказывать помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями, онкопатологией и другими хирургическими заболеваниями, что до сих пор было ограничено из-за отсутствия достаточного количества оборудования",  добавили врачи.

Благодаря ангиографу врачи смогут оперативно обследовать и лечить патологии сосудов различных органов и систем, определять места их сужения, закупорки или расширения, наличие внутреннего кровотечения и другие процессы и болезни, которые обнаружить и лечить другим способом не удается.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"В настоящее время в больнице уже завершен монтаж оборудования и идет подготовка документов для получения лицензии на его эксплуатацию. Работа стационарного ангиографа обеспечит существенное улучшение качества предоставления медицинской помощи жителям региона и позволит спасти не одну человеческую жизнь",  резюмировали медики.

Ранее мы писали, что американский нейрохирург приехал во Львов, чтобы помочь спасать пациентов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас