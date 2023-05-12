В Черниговской области теперь доступна сердечно-сосудистая хирургия, интервенционная кардиология и сосудистая нейрохирургия

Современный ангиограф Siemens Artis One. Фото: МОЗ

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Черниговской областной больнице откроется современный ангиограф Siemens Artis One. Заведение может обслуживать население всех территориальных общин области, а это почти 1 млн человек по направлениям сердечно-сосудистая хирургия , интервенционная кардиология и сосудистая нейрохирургия.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения .

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"Современный ангиограф Siemens Artis One появился в Черниговской областной больнице благодаря закупкам Министерства здравоохранения Украины. После открытия рентгенологического операционного блока в составе отделения сосудистой нейрохирургии больница будет единственным учреждением в регионе, где, согласно клиническому маршруту пациента с инсультом, оказывают неотложную медицинскую помощь, включая нейрохирургические интервенции больным всеми видами инсульта и другими рентгенендоваскулярными вмешательствами на органах и системах организма" , — сообщили в Минздраве.

Сейчас заведение может обслуживать около 1 млн человек по направлениям сердечно-сосудистая хирургия, интервенционная кардиология и сосудистая нейрохирургия.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Именно поэтому появление сверхсовременного ангиографического оборудования расширит перечень услуг и позволит оказывать помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями, онкопатологией и другими хирургическими заболеваниями, что до сих пор было ограничено из-за отсутствия достаточного количества оборудования", — добавили врачи.

Благодаря ангиографу врачи смогут оперативно обследовать и лечить патологии сосудов различных органов и систем, определять места их сужения, закупорки или расширения, наличие внутреннего кровотечения и другие процессы и болезни, которые обнаружить и лечить другим способом не удается.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"В настоящее время в больнице уже завершен монтаж оборудования и идет подготовка документов для получения лицензии на его эксплуатацию. Работа стационарного ангиографа обеспечит существенное улучшение качества предоставления медицинской помощи жителям региона и позволит спасти не одну человеческую жизнь", — резюмировали медики.

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