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Що робити, якщо синці з’являються нізвідки?

1 травня 2023 23:29
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Як з'являються синці - причини й наслідки.
Чому з'являються синці? Фото: УНІАН.
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Якщо вам часто доводиться роздумувати над тим, де ж це ви вчергове вдарилися так сильно, що не помітили, хоча синець все одно з’явився, то прийшов час звернути увагу на своє здоров’я. Про що свідчить поява синців "нізвідки" і що потрібно робити, якщо це постійно трапляється з вами? 

Чому з'являються синці?

"Несподівані синці" можуть бути наслідком серйозних проблем, що вимагають лікування.

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1. Проблеми з коагуляцією. Коагуляція — це процес згортання крові, що допомагає зупинити кровотечу. Якщо вона порушена, то це може призвести до появи синців у місцях пошкодження капілярів. Погіршення коагуляції свідчить про погіршення стану печінки. 

синці
Як позбавитися від синців? Фото — Pexels.

2. Вживання певних лікарських засобів. Деякі ліки можуть призводити до зменшення кількості тромбоцитів або порушення коагуляції. Список препаратів, які можуть порушити коагуляцію чи вплинути на тромобцитогенез досить великий, тому якщо ви вживаєте ліки (навіть цілком ординарні й такі, що раніше не спричиняли подібних проблем) слід звернутися до лікаря і перевірити, чи не могли вони стати причиною появи синців. До речі, часом синці можуть з'являтися не через перевищення, а через нестачу певних речовин у організмі, наприклад — при дефіциті вітамінів В12, К або С.

3. Порушення стійкості судин. Якщо у вас слабкі судини та на ногах час від часу з'являються синці, то слід звернутися до лікаря та проконсультуватися щодо профілактики раннього варикозу. 

4. Наявність хвороб сполучної тканини, наприклад — синдрому Марфана, синдрому Еллерса Данлоса, недосконалого онтогенезу та інш. Зазвичай люди, що мають проблеми зі сполучною тканиною, вирізняються гнучкістю, втім, вони можуть мати також проблеми із серцем, зором,  травленням, і, звісно, судинами.

синці на стегнах
Синці, що з'явилися самі. Фото — Pexels. 

5. Зниження кількості тромбоцитів. Тромбоцити — це клітини, які допомагають зупинити кровотечу в разі поранення. Зниження їх рівня у крові призводить до появи "несподіваних" синців. Як правило, рівень тромбоцитів знижується при наявності таких хвороб: захворювання нирок, аутоімунний синдром, імунна тромбоцитопенія (через інфікування менінгококом та інш.) та злоякісне захворювання крові. Якщо у вас регулярно з‘являються синці, то слід звернутися до лікаря і зробити аналізи на тромбоцити, які він призначить. 

Як позбавитися від синців?

Щоб зменшити ризик появи синців слід носити захисне екіпірування під час спортивних занять, вживати продукти, що містять вітаміни С, К та В12, а також більше ходити пішки. Втім, якщо синці постійно з'являються без причин і локалізуються на обличчі, спині чи животі, а рани довго кровлять, то обов’язково зверніться до лікаря! 

До речі, кращий засіб лікування — це профілактика. Почитати про корисні властивості речовин, які допоможуть запобігти діабету, можна тут

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