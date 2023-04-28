Чим корисний бергамот?

Листя рослини бергамоту. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Якщо ви хоч раз пили чай "Ерл Грей", то точно знаєте аромат бергамоту. Бергамот — це родич апельсинів, мандаринів та лимонів, який позитивно впливає на різні органи.

Про це повідомили в Школі Здоров‘я доктора Толстікової.

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"Плоди бергамоту схожі на лимон середнього розміру з дуже бугристою шкірою . Хоча зазвичай бергамот занадто гіркий, щоб їсти його, хоча він був частиною середземноморської дієти з початку 18 століття. Вирощують бергамот на узбережжі Середземного моря, де найбільш сприятливі умови", — розповіли дієтологи.

Бергамот має заспокійливі властивості. Фото: Pexels

Цікаві факти про користь бергамоту:

В Італії виготовляють мармелад, використовуючи бергамот як основний інгредієнт. А в Греції популярне варення зі шкірки бергамоту, зварене з цукром;

Деякі дослідники стверджують, що аромат бергамоту допомагає концентрувати увагу;

Також бергамот може допомогти покращити травлення завдяки своїм антибактеріальним та антиоксидантним властивостям;

Аромат бергамота допомагає знизити рівень стресу та тривоги завдяки своїм заспокійливим властивостям. Він також може допомогти покращити настрій.

Чай з додаванням бергамота. Фото: Freepik

Серед інших корисних для здоров'я властивостей — зниження рівня холестерину. Декілька досліджень показали, що бергамот може допомогти знизити загальний рівень холестерину та "поганий" холестерин. Він також допоможе підвищити рівень "хорошого" холестерину і може стати ефективною добавкою до ліків від холестерину.

Ризики для здоров'я

Є й ризики для здоров’я. Деякі люди відчувають запаморочення, м'язові спазми та печію, коли приймають багато бергамоту під час їжі.

Раніше ми писали, що кофеїн може спалювати жир і перешкоджати діабету ІІ типу.