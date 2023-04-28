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Диетологи рассказали о полезных свойствах бергамота

28 апреля 2023 12:38
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Чем полезен бергамот?
Листья растения бергамота. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Если вы хоть раз пили чай Эрл Грей, то точно знаете аромат бергамота. Бергамот — родственник апельсинов, мандаринов и лимонов, положительно влияющий на различные органы.

Об этом сообщили в Школе Здоровья доктора Толстиковой.

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"Плоды бергамота похожи на лимон среднего размера с очень бугристой кожей. Хотя обычно бергамот слишком горький, чтобы есть его, хотя он являлся частью средиземноморской диеты с начала 18 века. Выращивают бергамот на побережье Средиземного моря, где наиболее благоприятные условия", — рассказали диетологи.

Бергамот обладает успокаивающими свойствами. Фото: Pexels

Интересные факты о пользе бергамота:

  • В Италии производят мармелад, используя бергамот как основной ингредиент. А в Греции популярно варенье из кожуры бергамота, сваренное с сахаром;
  • Некоторые исследователи утверждают, что аромат бергамота помогает концентрировать внимание;
  • Также бергамот может помочь улучшить пищеварение благодаря своим антибактериальным и антиоксидантным свойствам;
  • Аромат бергамота помогает снизить уровень стресса и тревоги благодаря своим успокаивающим свойствам. Он также может помочь улучшить настроение.
Чай с добавлением бергамота. Фото: Freepik

Среди других полезных для здоровья свойств — снижение уровня холестерина. Несколько исследований показали, что бергамот может помочь снизить общий уровень холестерина и плохой холестерин. Он также поможет повысить уровень "хорошего" холестерина и может стать эффективной добавкой к лекарству от холестерина.

Риски для здоровья

Есть и риски для здоровья. Некоторые люди испытывают головокружение, мышечные спазмы и изжогу, когда принимают много бергамота во время еды.

Ранее мы писали, что кофеин может сжигать жир и препятствовать диабету ІІ типа.

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