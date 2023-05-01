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Что делать, если синяки появляются из ниоткуда?

1 мая 2023 23:29
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Как появляются синяки: причины и последствия.
Почему появляются кровоподтеки? Фото: УНИАН.
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Если вам часто приходится размышлять над тем, где же вы в очередной раз ударились так сильно, что не заметили хотя синяк все равно появился, то пришло время обратить внимание на свое здоровье. О чем свидетельствует появление синяков "из ниоткуда" и что нужно делать, если это постоянно случается с вами?

Почему появляются кровоподтеки?

"Неожиданные кровоподтеки" могут быть следствием серьезных проблем, требующих лечения.

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1. Проблемы с коагуляцией. Коагуляция – это процесс свертывания крови, помогающий остановить кровотечение. Если она нарушена, это может привести к появлению кровоподтеков в местах повреждения капилляров. Ухудшение коагуляции свидетельствует об ухудшении состояния печени.

синяки
Как избавиться от синяков? Фото - Pexels.

2. Употребление определенных лекарственных средств. Некоторые лекарства могут приводить к уменьшению количества тромбоцитов или нарушению коагуляции. Список препаратов, которые могут нарушить коагуляцию или повлиять на тромобцитогенез достаточно велик, поэтому если вы употребляете лекарства (даже вполне ординарные и ранее не вызывавшие подобных проблем) следует обратиться к врачу и проверить, не могли ли они стать причиной появления кровоподтеков. Кстати, иногда кровоподтеки могут появляться не из-за превышения, а из-за недостатка определенных веществ в организме, например – при дефиците витаминов В12, К или С.

3. Нарушение стойкости сосудов. Если у вас слабые сосуды и на ногах время от времени появляются кровоподтеки, то следует обратиться к врачу и проконсультироваться по поводу профилактики раннего варикоза.

4. Наличие болезней соединительной ткани , например – синдрома Марфана, синдрома Эллерса Данлоса, несовершенного онтогенеза и т.д. Обычно люди, имеющие проблемы с соединительной тканью, отличаются гибкостью, впрочем, они могут иметь проблемы с сердцем, зрением, пищеварением, и, конечно, сосудами.

синяки на бедрах
Появившиеся сами синяки. Фото - Pexels.

5. Снижение количества тромбоцитов. Тромбоциты – это клетки, которые помогают остановить кровотечение при ранении. Снижение их уровня в крови приводит к появлению "неожиданных" кровоподтеков. Как правило, уровень тромбоцитов снижается при наличии таких заболеваний: заболевания почек, аутоиммунный синдром, иммунная тромбоцитопения (из-за инфицирования менингококком и др.) и злокачественное заболевание крови. Если у вас регулярно появляются кровоподтеки, то следует обратиться к врачу и сделать анализы на тромбоциты, которые он назначит.

Как избавиться от синяков?

Чтобы уменьшить риск появления синяков, следует носить защитную экипировку во время спортивных занятий, употреблять продукты, содержащие витамины С, К и В12, а также больше ходить пешком. Впрочем, если кровоподтеки постоянно появляются без причин и локализуются на лице, спине или животе, а раны долго кровят, то обязательно обратитесь к врачу!

Кстати, лучшее средство лечения – это профилактика. Почитать о полезных свойствах веществ, которые помогут предотвратить диабет, можно здесь .

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