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Медики розповіли, кому до необхідно носити маску

12 травня 2023 10:41
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи відмінили пандемію коронавірусу
Людина в масці. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Незважаючи на те, що було оголошено про припинення глобальної надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров’я пов'язаної з коронавірусом, медики нагадали, що про в деяких випадках не можна забувати про носіння захисної маски. 

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України

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"Не дай мікробам себе за носа водити. Чіпляй на ніс медичну маску й іншим нагадуй", — повідомили медики. 

Лікар в масці. Фото: Freepik

Кому це – "іншим", уточнюємо:

  • Пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекційну хворобу, що передається крапельним або повітряним шляхами;
  • Медичним працівникам для захисту під час надання медичної допомоги;
  • Медичним працівникам під час процедур, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.
Людина в масці. Фото: Freepik

Лікарі нагадали, що медична маска — захист для слизових оболонок носа та рота. Якщо її носити правильно, маска створює бар’єр між персоналом та пацієнтами, прикриває рот, ніс та підборіддя і блокує великі краплі або бризки, що можуть містити мікроби: віруси та бактерії.

Раніше ми писали про симптоми сезонної алергії, які можуть бути схожі на інші захворювання.

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