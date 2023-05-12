Чи відмінили пандемію коронавірусу

Людина в масці. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Незважаючи на те, що було оголошено про припинення глобальної надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров’я пов'язаної з коронавірусом, медики нагадали, що про в деяких випадках не можна забувати про носіння захисної маски.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.

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"Не дай мікробам себе за носа водити. Чіпляй на ніс медичну маску й іншим нагадуй", — повідомили медики.

Лікар в масці. Фото: Freepik

Кому це – "іншим", уточнюємо:

Пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекційну хворобу, що передається крапельним або повітряним шляхами;

Медичним працівникам для захисту під час надання медичної допомоги;

Медичним працівникам під час процедур, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.

Людина в масці. Фото: Freepik

Лікарі нагадали, що медична маска — захист для слизових оболонок носа та рота. Якщо її носити правильно, маска створює бар’єр між персоналом та пацієнтами, прикриває рот, ніс та підборіддя і блокує великі краплі або бризки, що можуть містити мікроби: віруси та бактерії.

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