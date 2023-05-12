Отменили ли пандемию коронавируса

Человек в маске. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Несмотря на то, что было объявлено о прекращении глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом , медики напомнили, что о некоторых случаях нельзя забывать о ношении защитной маски.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины .

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"Не дай микробам себя за нос водить. Цепляй на нос медицинскую маску и другим напоминай" , — сообщили медики.

Врач в маске. Фото: Freepik

Кому это – "другим", уточняем:

пациентам с симптомами простуды или с подозрением на инфекционную болезнь, передаваемую капельным или воздушным путем;

медицинским работникам для защиты при оказании медицинской помощи;

медицинским работникам во время процедур, требующих стерильности, чтобы защитить пациента от возможных инфекций.

Человек в маске. Фото: Freepik

Врачи напомнили, что медицинская маска – защита для слизистых оболочек носа и рта. Если ее носить правильно, маска создает барьер между персоналом и пациентами, прикрывает рот, нос и подбородок и блокирует крупные капли или брызги, которые могут содержать микробы: вирусы и бактерии.

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