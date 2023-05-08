Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Заступник Ляшка розповів, скільки українців убив коронавірус arrow

Заступник Ляшка розповів, скільки українців убив коронавірус

8 травня 2023 13:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Заступник Ляшка розповів, скільки українців убив коронавірус
Сергій Дубров. Фото: med-expert.com.ua
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За час пандемії коронавірусу в Україні від наслідки Covid-19 померло 122 тисячі осіб. Також на усій територї країни, попри рішення ВООЗ про завершення пандемії, діє карантин.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону єдиних новин заявив перший заступник міністра охорони здоров’я України Сергій Дубров.

Читайте також:

Смерті від коронавірусу

За словами Дуброва, хоч Всесвітня організація охорони здоров’я і оголосила про завершення пандемії коронавірусу, говорити про те, що Covid-19 не є небезпекою — не можна.

Перший заступник міністра нагадав, що протягом трьох років пандемії понад 112 тисяч українців померли від наслідків коронавірусу.

Ковідний карантин

Тож, зазначив Сергій Дубров, “не можна говорити, що ми з п'ятниці повинні забути про ковід”.

Крім того, представник МОЗ нагадав, що в Україні рішенням уряду продовжується коронавірусний карантин. 

Він триватиме щонайменше до 30 червня.

Нагадаємо, 5 травня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення пандемії Covid-19.

За словами глави ВООЗ Тедроса Гебреїсуса, комітет організації з надзвичайних ситуацій напередодні рекомендував йому оголосити про припинення глобальної надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров’я, і він прийняв пропозицію.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB