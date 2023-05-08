Заступник Ляшка розповів, скільки українців убив коронавірус

Сергій Дубров. Фото: med-expert.com.ua

За час пандемії коронавірусу в Україні від наслідки Covid-19 померло 122 тисячі осіб. Також на усій територї країни, попри рішення ВООЗ про завершення пандемії, діє карантин.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону єдиних новин заявив перший заступник міністра охорони здоров’я України Сергій Дубров.

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За словами Дуброва, хоч Всесвітня організація охорони здоров’я і оголосила про завершення пандемії коронавірусу, говорити про те, що Covid-19 не є небезпекою — не можна.

Перший заступник міністра нагадав, що протягом трьох років пандемії понад 112 тисяч українців померли від наслідків коронавірусу.

Ковідний карантин

Тож, зазначив Сергій Дубров, “не можна говорити, що ми з п'ятниці повинні забути про ковід”.

Крім того, представник МОЗ нагадав, що в Україні рішенням уряду продовжується коронавірусний карантин.

Він триватиме щонайменше до 30 червня.

Нагадаємо, 5 травня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення пандемії Covid-19.

За словами глави ВООЗ Тедроса Гебреїсуса, комітет організації з надзвичайних ситуацій напередодні рекомендував йому оголосити про припинення глобальної надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров’я, і він прийняв пропозицію.