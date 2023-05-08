Заместитель Ляшко рассказал, сколько украинцев убил коронавирус

Сергей Дубров. Фото: med-expert.com.ua

За время пандемии коронавируса в Украине от последствия Covid-19 умерло 122 тысяч человек. Также на всей территории страны, несмотря на решение ВОЗ о завершении пандемии, продолжает действовать карантин.

Об этом в эфире общенационального телемарафона единых новостей заявил первый заместитель министра здравоохранения Украины Сергей Дубров.

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По словам Дуброва, хотя Всемирная организация здравоохранения и объявила о завершении пандемии коронавируса, говорить о том, что Covid-19 не представляет опасности — нельзя.

Первый замминистра напомнил, что в течение трех лет пандемии более 112 тысяч украинцев скончались от последствий коронавируса.

Ковидный карантин

Поэтому, отметил Сергей Дубров, "нельзя говорить, что мы с пятницы должны забыть ковид".

Кроме того, представитель Минздрава напомнил, что в Украине решением правительства продолжается коронавирусный карантин.

Он продлится, по меньшей мере, до 30 июня.

Напомним, 5 мая Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии Covid-19.

По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, комитет организации по чрезвычайным ситуациям накануне рекомендовал ему объявить о прекращении глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, и он принял предложение.