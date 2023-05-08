Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Заместитель Ляшко рассказал, сколько украинцев убил коронавирус arrow

Заместитель Ляшко рассказал, сколько украинцев убил коронавирус

8 мая 2023 13:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Заместитель Ляшко рассказал, сколько украинцев убил коронавирус
Сергей Дубров. Фото: med-expert.com.ua
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За время пандемии коронавируса в Украине от последствия Covid-19 умерло 122 тысяч человек. Также на всей территории страны, несмотря на решение ВОЗ о завершении пандемии, продолжает действовать карантин.

Об этом в эфире общенационального телемарафона единых новостей заявил первый заместитель министра здравоохранения Украины Сергей Дубров.

Читайте также:

Смерти от коронавируса

По словам Дуброва, хотя Всемирная организация здравоохранения и объявила о завершении пандемии коронавируса, говорить о том, что Covid-19 не представляет опасности — нельзя.

Первый замминистра напомнил, что в течение трех лет пандемии более 112 тысяч украинцев скончались от последствий коронавируса.

Ковидный карантин

Поэтому, отметил Сергей Дубров, "нельзя говорить, что мы с пятницы должны забыть ковид".

Кроме того, представитель Минздрава напомнил, что в Украине решением правительства продолжается коронавирусный карантин.

Он продлится, по меньшей мере, до 30 июня.

Напомним, 5 мая Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии Covid-19.

По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, комитет организации по чрезвычайным ситуациям накануне рекомендовал ему объявить о прекращении глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, и он принял предложение.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас