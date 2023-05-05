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ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19

5 травня 2023 16:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебреєсус. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у п’ятницю, 5 травня, скасовує статус пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це оголосив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебреєсус.

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Скасування пандемії COVID-19

За словами глави ВООЗ, комітет організації з надзвичайних ситуацій напередодні рекомендував йому оголосити про припинення глобальної надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров’я, і він прийняв пропозицію.

"COVID-19 перевернув наш світ з ніг на голову. ВООЗ повідомила про майже 7 мільйонів смертей, але ми знаємо, що кількість жертв у кілька разів вища — не менше 20 мільйонів", — сказав він під час виступу.

За словами глави ВООЗ, комітет організації з надзвичайних ситуацій напередодні рекомендував йому оголосити про припинення глобальної надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров’я, і він прийняв цю пропозицію.

Відтак тепер статус COVID-19 — глобальна надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я.

Нагадаємо, нещодавно у ВООЗ розповіли, що більшість країн демонструють ознаки відновлення систем охорони здоров'я після пандемії COVID-19. Серед 139 опитаних країн лише близько чверті заявили про перебої у медичному обслуговуванні.

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