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ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

5 мая 2023 16:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесусом. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 5 мая, упраздняет статус пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус.

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Отмена пандемии COVID-19

По словам главы ВОЗ, комитет организации по чрезвычайным ситуациям накануне рекомендовал ему объявить о прекращении глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, и принял предложение.

"COVID-19 перевернул наш мир с ног на голову. ВОЗ сообщила о почти 7 миллионах смертей, но мы знаем, что количество жертв в несколько раз выше — не менее 20 миллионов", — сказал он во время выступления.

По словам главы ВОЗ, комитет организации по чрезвычайным ситуациям накануне рекомендовал ему объявить о прекращении глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, и он принял это предложение.

Теперь статус COVID-19 — глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.

Напомним, недавно в ВОЗ рассказали, что большинство стран демонстрируют признаки восстановления систем здравоохранения после пандемии COVID-19. Среди 139 опрошенных стран только около четверти заявили о перебоях в медицинском обслуживании.

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