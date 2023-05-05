ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 5 мая, упраздняет статус пандемии коронавируса COVID-19.
Об этом объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус.
Отмена пандемии COVID-19
По словам главы ВОЗ, комитет организации по чрезвычайным ситуациям накануне рекомендовал ему объявить о прекращении глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, и принял предложение.
LIVE: Media briefing on #COVID19 and Global Health issues with @DrTedros https://t.co/eNfCX95RaG— World Health Organization (WHO) (@WHO) 5 мая 2023
"COVID-19 перевернул наш мир с ног на голову. ВОЗ сообщила о почти 7 миллионах смертей, но мы знаем, что количество жертв в несколько раз выше — не менее 20 миллионов", — сказал он во время выступления.
По словам главы ВОЗ, комитет организации по чрезвычайным ситуациям накануне рекомендовал ему объявить о прекращении глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, и он принял это предложение.
Теперь статус COVID-19 — глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.
Напомним, недавно в ВОЗ рассказали, что большинство стран демонстрируют признаки восстановления систем здравоохранения после пандемии COVID-19. Среди 139 опрошенных стран только около четверти заявили о перебоях в медицинском обслуживании.