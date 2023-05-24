Рідкісне генетичне захворювання торсійна дистонія

Лікарі під час операції. Фото: Перше МОЛ

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Українські медики повідомили, що їм вдалося поставити на ноги пацієнта, який 16 років не міг ходити. Лікарям не вдавалося поставити точний діагноз.

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

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Володя Приріз із міста Стебника на Львівщині має орфанне генетичне захворювання — торсійну дистонію. Повідомляється, що правильний діагноз йому поставили лише два роки тому, до того 16 років лікарям не вдавалося розпізнати хворобу саме через те, що вона дуже рідкісна.

Пацієнт Володя Приріз. Фото: Шо Там?

"З'ясувати, що саме відбувається з Володею, допоміг випадок: якось мама хлопця побачила по телевізору сюжет про дівчинку з симптомами, дуже схожими на синові. І там прозвучала назва хвороби — торсійна дистонія. Мама розказала про це лікарям, і чергове обстеження Володі підтвердило: він один зі 100 українців, які живуть із таким даігнозом", — повідомили медики.

Торсійна дистонія порушує роботу мозку, через що він посилає у м‘язи неправильні імпульси, з‘являється слабкість і біль, тіло буквально викручує, людина втрачає можливість ходити і навіть сидіти.

Володя Приріз після операції. Фото: Шо Там?

"Вилікувати це, на жаль, неможливо, але є технології, які дають змогу полегшити симптоми і навіть повернути хворого до повноцінного життя. Київські лікарі вживили Володі в мозок нейростимулятор, який посилає у м‘язи правильні імпульси. Відтоді з життя хлопця почав зникати біль, з'явилися сили, покращився апетит і настрій. Але через роки нерухомості обидві Володіні стопи були атрофовані та деформовані", — додали медики.

Спеціалісти ортопедично-травматологічного відділення Лікарні св. Миколая разом із американськими колегами провели надскладну операцію вирівнювання хребта.

"І після цього Володя нарешті зробив свої перші кроки. Попереду в нього тривала реабілітація та тренування. Однак хлопець упевнений: незабаром він зможе не лише ходити, а й грати у футбол на найбільшому стадіоні України", — зазначається в повідомленні.

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