Редкое генетическое заболевание торсионная дистония

Врачи во время операции. Фото: Первое МОЛ

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Украинские медики сообщили, что им удалось поставить на ноги пациента, который 16 лет не мог ходить. Врачам не удавалось поставить точный диагноз.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

Читайте также:

Володя Прирез из города Стебника Львовской области имеет орфанное генетическое заболевание — торсионную дистонию. Сообщается, что правильный диагноз ему поставили всего два года назад, к тому же 16 лет врачам не удавалось распознать болезнь именно потому, что она очень редка.

Пациент Володя Прирез. Фото: Что там?

"Узнать, что именно происходит с Володей, помог случай, однажды мама парня увидела по телевизору сюжет о девочке с симптомами, очень похожими на сына. И там прозвучало название болезни — торсионная дистония. Мама рассказала об этом врачам, и очередное обследование Володи подтвердило: он один из 100 украинцев, живущих с таким даигнозом", — сообщили медики.

Торсионная дистония нарушает работу мозга, из-за чего он посылает в мышцы неправильные импульсы, появляется слабость и боль, тело буквально выкручивает, человек упускает возможность ходить и даже сидеть.

Володя Прирез после операции. Фото: Что там?

"Вылечить это, к сожалению, невозможно, но есть технологии, позволяющие облегчить симптомы и даже вернуть больного к полноценной жизни. Киевские врачи вживили Володе в мозг нейростимулятор, который посылает в мышцы правильные импульсы. С тех пор из жизни парня начала исчезать боль, появились силы, улучшился аппетит и настроение. Но спустя годы недвижимости обе Володины стопы были атрофированы и деформированы", — добавили медики.

Специалисты ортопедически-травматологического отделения Больницы св. Николая вместе с американскими коллегами провели сверхсложную операцию выравнивания позвоночника.

"И после этого Володя наконец-то сделал свои первые шаги. Впереди у него продолжалась реабилитация и тренировка. Однако парень уверен: вскоре он сможет не только ходить, но и играть в футбол на самом большом стадионе Украины", — отмечается в сообщении.

Ранее мы писали, что во Львове появился аппарат, который поможет лечить депрессивные расстройства.