Є смертельні захворювання, які не викликають жодних симптомів

Дівчина дивується. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Раптова смерть у транспорті, дорогою на роботу чи просто в ліжку. І, здавалося б, вона наздогнала цілком здорових людей, які не жалілися на хвороби чи погане самопочуття. Лікар розповів, чому таке трапляється.

Про це повідомив кардіохірург Михайло Тодуров.

Читайте також:

"Коли ви прочитаєте цей текст, то переконаєтеся, що причини насправді були. Проблема в іншому — їх не діагностували, а тому вони не мали потрібної уваги та регулярної перевірки. Сприймаєте це як заклик зробити чекап організму", — зазначив лікар.

Це не болить, але від цього раптово вмирають люди

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

1. Тромбоз глибоких вен

Викликає тромбоемболію легеневої артерії. Людина може мати порушення зі згортанням крові (одна з причин — перенесення складної операції).

"Кров згущується, виникає тромб. Він "подорожує" організмом, доходить до легеневої артерії та перекриває її", — прокоментував кардіохірург.

У чому підступність? — Тромби не болять!

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Коли з'являються симптоми, людина плутає їх з іншими хворобами чи втомою:

кінцівки набрякають, шкіра блідне або червоніє;

якщо є біль, то нагадує пульсацію.

2. Порушення ритму серця

Людина не має симптомів та живе повноцінним життям, але на рівному місці виникають аритмії, наприклад, фібриляція шлуночків.

Лікар оглядає пацієнта. Фото: Freepik

Як убезпечити себе?

Знати про ризики розвитку допоможуть регулярні профілактичні огляди та ЕКГ.

Діагностика ЕКГ. Фото: Freepik

3. Гіпертрофічна кардіомоіпатія

Тобто потовщення міжшлуночкової перегородки. Це часта причина смерті спортсменів, коли гіпертрофічна кардіоміопатія викликає порушення шлуночкового ритму, особливо під час фізичного навантаження.

Раніше ми писали, що "мінералка" не для всіх, кардіолог розповів, як пити мінеральну воду.