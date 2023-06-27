Есть смертельные заболевания, не вызывающие никаких симптомов

Девушка удивляется. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Внезапная смерть в транспорте, дорогой на работу или прямо в постели. И, казалось бы, она настигла вполне здоровых людей, которые не жаловались на болезни или плохое самочувствие. Врач рассказал, почему такое случается.

Об этом сообщил кардиохирург Михаил Тодуров .

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"Когда вы прочтете этот текст, то убедитесь, что причины на самом деле были. Проблема в другом — их не диагностировали, а потому они не имели нужного внимания и регулярной проверки. Воспринимаете это как призыв сделать ожидание организма", — отметил врач.

Это не болит, но от этого внезапно умирают люди

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

1. Тромбоз глубоких вен

Вызывает тромбоэмболию легочной артерии. Человек может иметь нарушения со свертыванием крови (одна из причин – перенос сложной операции).

"Кровь сгущается, возникает тромб. Он "путешествует" организмом, доходит до легочной артерии и перекрывает ее", — прокомментировал кардиохирург.

В чем коварство? - Тромбы не болят!

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Когда появляются симптомы, человек путает их с другими болезнями или усталостью:

конечности отекают, кожа бледнеет или краснеет;

если есть боль, то напоминает пульсацию.

2. Нарушение ритма сердца

У человека нет симптомов и живет полноценной жизнью, но на ровном месте возникают аритмии, например, фибрилляция желудочков.

Врач осматривает пациента. Фото: Freepik

Как обезопасить себя?

Знать о рисках развития помогут регулярные профилактические осмотры и ЭКГ.

Диагностика ЭКГ. Фото: Freepik

3. Гипертрофическая кардиомоипатия

То есть утолщение межжелудочковой перегородки. Это частая причина смерти спортсменов, когда гипертрофическая кардиомиопатия вызывает нарушение желудочкового ритма, особенно при физической нагрузке.

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