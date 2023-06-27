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Кардиолог рассказал от чего можно внезапно умереть

27 июня 2023 17:37
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Есть смертельные заболевания, не вызывающие никаких симптомов
Девушка удивляется. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Внезапная смерть в транспорте, дорогой на работу или прямо в постели. И, казалось бы, она настигла вполне здоровых людей, которые не жаловались на болезни или плохое самочувствие. Врач рассказал, почему такое случается.

Об этом сообщил кардиохирург Михаил Тодуров .

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"Когда вы прочтете этот текст, то убедитесь, что причины на самом деле были. Проблема в другом — их не диагностировали, а потому они не имели нужного внимания и регулярной проверки. Воспринимаете это как призыв сделать ожидание организма", — отметил врач.

Это не болит, но от этого внезапно умирают люди

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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

1. Тромбоз глубоких вен

Вызывает тромбоэмболию легочной артерии. Человек может иметь нарушения со свертыванием крови (одна из причин – перенос сложной операции).

"Кровь сгущается, возникает тромб. Он "путешествует" организмом, доходит до легочной артерии и перекрывает ее", — прокомментировал кардиохирург.

В чем коварство? - Тромбы не болят!

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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Когда появляются симптомы, человек путает их с другими болезнями или усталостью:

  • конечности отекают, кожа бледнеет или краснеет;
  • если есть боль, то напоминает пульсацию.

2. Нарушение ритма сердца

У человека нет симптомов и живет полноценной жизнью, но на ровном месте возникают аритмии, например, фибрилляция желудочков.

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Врач осматривает пациента. Фото: Freepik

Как обезопасить себя?

Знать о рисках развития помогут регулярные профилактические осмотры и ЭКГ.

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Диагностика ЭКГ. Фото: Freepik

3. Гипертрофическая кардиомоипатия

То есть утолщение межжелудочковой перегородки. Это частая причина смерти спортсменов, когда гипертрофическая кардиомиопатия вызывает нарушение желудочкового ритма, особенно при физической нагрузке.

Раньше мы писали, что минералка не для всех, кардиолог рассказал, как пить минеральную воду.

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